Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника

Компания Ferrari решилась на запуск в серию внедорожника. Об этом изданию Auto Express в рамках Детройтского автосалона сообщил руководитель альянса Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне.

«Он будет выглядеть именно так, как и должен выглядеть внедорожник Ferrari, - заявил Маркионне. - Но в то же время он должен управляться точно так же, как Ferrari». Топ-менеджер добавил, что это будет самый быстрый автомобиль в своем классе - сейчас это звание принадлежит Lamborghini Urus, однако глава компании сослался все же на Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, как на главного конкурента.

С нуля до «сотни» 650-сильный вседорожник Lamborghini ускоряется за 3,6 секунды и достигает максимальных 305 километров в час. 510-сильная «Альфа» Stelvio Quadrifoglio набирает сто километров в час за 3,8 секунды и 285 километров в час максималки.