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Место Mercedes-AMG CLS 63 займет четырехдверка AMG GT4
14:47 14.12.2017 |
Глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс подтвердил, что у седана CLS нового поколения не будет «заряженной» версии с индексом «63». Вместо нее в 2019 году выйдет четырехдверка собственной разработки AMG, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera и может получить название AMG GT4. Об этом сообщает издание Automotive News.
Прототип будущей новинки - Mercedes-AMG GT Concept - дебютировал в Женеве в марте. Концепт-кар построен на модернизированной версии шасси MRA, которое уже используется для С- и Е-Класса, и оснащен 805-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из четырехлитрового битурбодвигателя V8, электромотора и комплекта батарей.
При этом AMG-версия у нового CLS все-таки будет. Такая модификация получит новый индекс - «53». Ожидается, что модель обзаведется новой трехлитровой «шестеркой» и 48-вольтовой бортовой энергосетью. Отдача агрегата составит более 400 лошадиных сил. Подробную информацию о модели Моэрс обещает раскрыть в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
Индекс 53 также может появиться на других моделях марки. Среди них E-класс и кроссовер GLE.
Четырехдверка Mercedes-Benz CLS нового поколения дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре текущего года. Машину оснастили новыми шестицилиндровыми двигателями, системой автономного управления второго уровня, развлекательным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем и поддержкой сетей стандарта LTE, а также системой Pre-Safe Sound, которая защищает водителя и пассажира от оглушения при аварии.
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