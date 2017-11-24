Mercedes научат сообщать об эвакуации и ударе на парковке

Компания Mercedes-Benz разработала систему, которая будет уведомлять владельца о попытках взлома, эвакуации или аварии, когда машина находится на парковке. Она будет доступна для всех моделей марки, оснащенных специальными датчиками. Управлять работой системы можно через мобильное приложение.

Функция автоматически активируется при блокировке дверей. В случае обнаружения какого-либо воздействия на автомобиль она отправляет уведомление на смартфон владельца и дублирует его на экране информационно-развлекательной системы.

Новая система станет частью целого ряда подключамых услуг, которые станут доступны владельцам Mercedes-Benz в течение следующего года. В скором времени компания добавит поддержку голосового помощника Amazon Alexa в модели, выпущенные после сентября 2014 года и оборудованные телекоммуникационными модулями. Также «Мерседес» разрабатывает мобильное приложения для управления стеклами и панорманой крышей. Например, удаленно можно будет чуть открыть окна, чтобы проветрить салон.

Также Mercedes-Benz разработал виртуального помощника «Спроси Mercedes» (Ask Mercedes). Это чат-бот на базе искусственного интеллекта, оснащенный функцией дополненной реальности. Он может отвечать на вопросы о системах автомобиля, компании и определять функциональное назначение объектов, например, кнопок, через камеру смартфона.

Общаться с ботом можно через мобильное приложение или с помощью системы голосового управления автомобиля. Также его можно использовать дома - через Facebook Messenger и голосовые помощники Google Home или Amazon Echo.

Сначала Ask Mercedes будет доступен для моделей E- и S-Class в Англии, Южной Африке и Малайзии. Часть функций ассистента также будет доступна для клиентов в США. В 2018 году чатбот представят в Индии, Гонконге и Германии.