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Новый Lexus LS получит «умный» руль
19:20 20.10.2017 |
Компания Toyoda Gosei - подразделение Toyota - разработала чувствительный к касаниям руль. Впервые новинку, которая определяет, держит ли водитель руки на руле, установят на флагманский седан Lexus LS нового поколения.
Этот руль совместим с современными системами помощью водителю (ADAS), которые предусматривают возможность полуавтономного вождения. Он оснащен сенсорами, которые с высокой точностью определяют положение рук на руле. На основе показаний датчиков электроника сможет уведомлять водителей о необходимости держать руль даже в режиме автопилота. Сейчас, чтобы определить держит водитель руки на руле или нет, обычно используется датчик поворота рулевого колеса.
По словам компании, это первая разработка, в которой удалось объединить высокочувствительный сенсор и функцию обогрева рулевого колеса в единый элемент. В будущем Toyoda Gosei планирует добавить еще больше функций, позволяющих водителю взаимодействовать с системами автомобиля не отрывая рук от руля.
Публичный дебют Lexus LS нового поколения состоялся на Детройтском автосалоне в 2017 году. Для седана, построенного на модульной платформе GA-L, доступно три варианта силовых установок. Это «атмосферный» 3.5 V6 с отдачей 318 сил (380 Нм), новая 3,5-литровая битурбошестерка мощностью 420 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, и гибридная силовая установка, которая состоит из 3,5-литрового мотора V6 и двух электромоторов. Суммарная отдача - 359 сил. Все двигатели сочетаются с 10-ступенчатым «автоматом».
Седан также оснащается набором систем безопасности Lexus Safety System + и первой в мире функцией определения пешеходов с возможностью активного вмешательства в управление автомобилем в пределах полосы движения. При определении неизбежного столкновения с пешеходом машина может самостоятельно затормозить и даже объехать пешехода.
В сентябре текущего года компания Jaguar представила концепт интеллектуального руля Stayer. Он оснащается двумя информационными дисплеями и голосовым управлением. Встроенный электронный помощник на базе искусственного интеллекта самостоятельно определяет, когда водитель хочет взять управление машиной на себя, а когда лучше двигаться в автономном режиме.
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