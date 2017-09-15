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Audi R8 лишили полного привода, но зато приспособили для дрифта
12:39 15.09.2017 |
Компания Audi привезла по Франкфурт первый серийный дорожный автомобиль с задним приводом - R8 V10 RWS. Модель выпустят тиражом 999 экземпляров как для купе, так и для машин с мягким верхом. Каждый из суперкаров будет собран вручную на заводе Böllinger Höfe.
Отказ от системы полного привода позволил снизить массу купе и родстера на 50 и 40 килограммов соответственно - до 1509 и 1680 килограммов. Для автомобилей подготовили собственную настройку подвески и рулевого управления, упрощающие удержание машины в управляемом заносе. Для этого нужно выбрать режим работы управляющей электроники Dynamic, а системы стабилизации - Sport. В этом случае электромеханический усилитель руля полностью компенсирует нежелательное подруливающее усилие.
Новинку оснастили тем же атмосферным 5,2-литровым мотором V10, что и полноприводную версию. Он выдает 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с преселективным «роботом» S tronic. Первую сотню купе разменивает за 3,7 секунды, а версия Spyder - за 3,8 секунды. Максимальная скорость купе - 320 километров в час (318 километров в час у родстера).
Внешне R8 V10 RWS отличается от обычной версии решеткой радиатора и воздухозаборниками черного матового цвета и глянцевыми верхними боковыми накладками. Аналогично Audi R8 LMS GT 4 для машины в версии Coupé как опция предлагается пленка красного цвета, которая проходит через капот, крышу и заднюю часть автомобиля.
Во Франкфурте также дебютировала быстрейшая Audi RS4 в истории. Модель оснастили 2,9-литровым битурбо двигателем V6 мощностью 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.
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