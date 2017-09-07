Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type

Одна из главных премьер на лондонской выставке Tech Fest - электрический варинат классического родстера E-Type. Новинка построена подразделением Jaguar Classic на базе модели 1968 года, которую Энцо Феррари когда-то назвал «самым красивым автомобилем в мире».





Родстер, названный E-Type Zero, получил электромотор мощностью 299 лошадиных и литий-ионную батарею емкостью 40 киловатт-часов. Разгон с нуля до 100 километров в час у такой машины занимает 5,5 секунды. Запас хода - 270 километров. На полную зарядку аккумуляторов потребуется около шести-семи часов.

Директор «классического» подразделения группы Jaguar Land Rover Тим Ханниг заявил, что эту электрическую силовую установку можно адаптировать для установки на любой классический «Ягуар» c двигателем семейства XK. Это рядные «шестерки», которые устанавливались на культовые E-Type, XK120, Mk2 и XJ6 c 1949 до 1992 год.





Концепт Future-Type - попытка британского производителя заглянуть на несколько десятилетий в будущее, в 2040 год. Компакт-кар с посадочной формулой 2+1, предназначенный для ежедневных поездок по городу, оснащается съемным умным рулем с искусственным интеллектом и голосовым управлениям.

По задумке дизайнеров, руль может сам вызвать к дому владельца каршеринговый автомобиль, основываясь на привычках и распорядке для владелца, включить его любимую музыку, заказать столик в ресторане или даже еду в службе доставки. Водитель может выбрать полностью автономный режим движения, например, в пробках или на сложных участках маршрута, или управлять автомобилем самостоятельно.





Начиная с 2020 года, Jaguar Land Rover планирует электрифицировать весь модельный ряд - в линейке компании появятся электромобили, подключаемые и так называемые мягкие гибриды. Ключевое различие мягкого гибрида от традиционного заключается в том, что в нем электромотор, заменяющий стартер и генератор, лишь помогает двигателю внутреннего сгорания.

Первым электромобилем компании станет кроссовер I-Pace. В движение Jaguar I-Pace приводится парой электрических двигателей. Суммарная отдача моторов полноприводного электрокара составляет 400 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.





С места до 96 километров в час электрический вседорожник британской марки разгоняется примерно за четыре секунды. Запас хода Jaguar I-Pace превышает 500 километров.