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Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
07:52 28.08.2017 |
Компания Ferrari провела онлайн-премьеру новой модели - это родстер Portofino, который заменит в линейке California T и станет самой доступной машиной марки. Открытая новинка получила 600-сильный двигатель.
Как и предшественник, Portofino оснащен «восьмеркой» объемом 3855 кубических сантиметров. Однако агрегат с двумя турбинами отличается новыми поршнями и шатунами. Относительно «Калифорнии» прибавка в мощности равна 40 лошадиным силам, крутящий момент вырос с 755 до 760 Нм.
С места до ста километров в час родстер с семиступенчатым «роботом» разгоняется за 3,5 секунды (на 0,1 секунды быстрее предшественника), максимальная скорость превышает 320 километров в час.
Спорткар построен на новом шасси, которое позволило сделать «Портофино» легче «Калифорнии». Конкретные цифры не приводятся; известно лишь, что распределение массы по осям составляет 46 на 54 процента в пользу задней. Другими техническими особенностями стали электронноуправляемый дифференциал сзади, электроусилитель руля и доработанные магнитореологические амортизаторы.
В дизайне Portofino угадываются черты моделей 812 Superfast и GTC4Lusso, интерьер при этом почти в точности повторяет салон последней. В оснащение «доступной» новинки вошли мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым тачскрином, а также сиденья с электрорегулировкой в 18 направлениях. В Ferrari отмечают также, что при сложенном жестком верхе в салоне модели на 30 процентов тише по сравнению с California T.
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