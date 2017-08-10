Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер

Компания Volkswagen планирует вывести на рынок Бразилии новый компактный кроссовер Tharu - его название было зарегистрировано в бразильском Национальном институте промышленной собственности (INPI). Как сообщает Auto Papo, в местной линейке моделей он займет место под «Тигуаном».

Tharu заполнит пространство между новым Tiguan, который на бразильском рынке появится только в семиместной версии, и готовящейся серийной версией сверхкомпактного T-Roc. По неофициальным данным, за разработку новинки отвечают в «Шкоде».

Основой для модели послужит модульная платформа MQB и во многом она, как ожидается, будет схожа с кроссовером Karoq от чешской марки.

Вероятно, Tharu получит измененное оформление экстерьера и будет предлагаться только с передним приводом, а также с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором.

Выпуск VW Tharu наладят в Аргентине, впоследствии он появится и в Китае. Продажи в Бразилии должны начаться в 2021 году. Скорее всего кроссовер будет продаваться в других странах Латинской Америки, где не представлена марка Skoda.