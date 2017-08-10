Финансовые новости
- |
- 10.08.17
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
10:36 10.08.2017 |
Компания Volkswagen планирует вывести на рынок Бразилии новый компактный кроссовер Tharu - его название было зарегистрировано в бразильском Национальном институте промышленной собственности (INPI). Как сообщает Auto Papo, в местной линейке моделей он займет место под «Тигуаном».
Tharu заполнит пространство между новым Tiguan, который на бразильском рынке появится только в семиместной версии, и готовящейся серийной версией сверхкомпактного T-Roc. По неофициальным данным, за разработку новинки отвечают в «Шкоде».
Основой для модели послужит модульная платформа MQB и во многом она, как ожидается, будет схожа с кроссовером Karoq от чешской марки.
Вероятно, Tharu получит измененное оформление экстерьера и будет предлагаться только с передним приводом, а также с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором.
Выпуск VW Tharu наладят в Аргентине, впоследствии он появится и в Китае. Продажи в Бразилии должны начаться в 2021 году. Скорее всего кроссовер будет продаваться в других странах Латинской Америки, где не представлена марка Skoda.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокуратура открыла дело против чиновников "Нафтогаза"
|Ракетостроитель: Северная Корея пугает всех советскими ракетами
|На данный момент на межбанке не прослеживаются закупки валюты, связанные с девальвационными ожиданиями
|Почему инвесторы боятся украинской нефти и газа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nissan прекращает разработку аккумуляторов для электромобилей
|5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля
|Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
|Facebook развивает видеоконтент и бросает вызов YouTube и ТВ
|10 самых богатых китайцев
|Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
Это интересно
|Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
|Toyota придумала коробку передач, которая и не «механика», и не «автомат»
|Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы
|Ученые выяснили, насколько легко обмануть беспилотную машину
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.