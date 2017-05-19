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Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq
09:07 19.05.2017 |
Ранее предполагалось, что этот автомобиль сменит в линейке Yeti, однако, как заявили «Мотору» представители Skoda, «Йети» продолжат выпускать еще какое-то время. В том числе, на предприятии в Нижнем Новгороде.
Габаритная длина «Карока» составляет 4382 миллиметра, ширина - 1841 миллиметр, высота - 1605 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2638 миллиметров (2630 миллиметров для версии с системой полного привода) - это на 39 миллиметров меньше, чем у VW Tiguan. Объем багажника составляет 521 литра при поднятых креслах второго ряда и 1630 литров при сложенных. При этом три раздельных задних сиденья можно двигать независимо друг от друга или полностью вынуть из автомобиля. В этом случае в машину поместится до 1810 литров груза.
Кроссовер построен на той же модульной платформе MQB, что и новый «Тигуан». «Карок» получил активную подвеску с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью. Также электроника автоматически включит спортивный режим, если автомобиль продолжительное время будет ехать динамично и активно проходить повороты.
Новинка будет предлагаться с пятью двигателями: двумя бензиновыми и тремя дизелями. Первые - это трехцилиндровый турбоагрегат 1.0 мощностью 115 сил и новая полуторалитровая «четверка» с системой отключения цилиндров при небольших нагрузках, выдающая 150 сил. С базовым мотором кроссовер наберет «сотню» за 10,6 секунды, а с более мощным - за 8,4 секунды.
Дизельная линейка представлена 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 115 (250 Нм), 150 (340 Нм) и 190 (400 Нм) лошадиных сил. С топовым агрегатом «Карок» ускоряется до ста километров в час за 7,8 секунды. Коробки передач - шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
В оснащение кроссовера войдут полностью светодиодные фары, электронная приборная панель, адаптивный круиз-контроль, бесконтактное открывание багажника, системы слежения за мертвыми зонами, разметкой, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений.
Кроме того, топовый мультимедийный комплекс Columbus получит функцию управления при помощи жестов: камера отслеживает движения руки, позволяя, например, прокрутить меню и выбрать нужный пункт.
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