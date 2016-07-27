Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов

Компания Mercedes-Benz запатентовала новый вид подушек безопасности, которые встроены в передние стойки. Как сообщает сайт Paultan, патент был подан производителем в американское ведомство еще в 2015-го, однако опубликован он был только в начале августа этого года.

В системе используются пиропатроны, за счет которых приподнимается и сдвигается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового стекла и «дворники». Сами подушки безопасности раскрываются вдоль передних стоек, при этом они, судя по опубликованным картинкам, прикреплены к капоту и сдвигаются вместе с ним.

В мае стало известно о том, что в «Порше» тоже запатентовали подушки безопасности, встроенные в передние стойки. Однако они используются не для защиты пешеходов, как у «Мерседеса», а со стороны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, когда голова во время столкновения может соскользнуть с фронтальной подушки, раскрывающейся на руле. Подушки в стойках производитель планирует использовать на кабриолетах.

Первой подушку для защиты пешеходов сделала компания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40: подушка закрывала почти все лобовое стекло и передние стойки. Через год производитель заявил, что готов отказаться от подобной подушки из-за дороговизны технологии.

Сейчас подушки безопасности для пешеходов есть у Subaru Impreza (прадва, только на японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.

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