Финансовые новости
- |
- 09.08.17
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
15:08 09.08.2017 |
Компания Mercedes-Benz запатентовала новый вид подушек безопасности, которые встроены в передние стойки. Как сообщает сайт Paultan, патент был подан производителем в американское ведомство еще в 2015-го, однако опубликован он был только в начале августа этого года.
В системе используются пиропатроны, за счет которых приподнимается и сдвигается назад капот, закрывая нижнюю часть лобового стекла и «дворники». Сами подушки безопасности раскрываются вдоль передних стоек, при этом они, судя по опубликованным картинкам, прикреплены к капоту и сдвигаются вместе с ним.
В мае стало известно о том, что в «Порше» тоже запатентовали подушки безопасности, встроенные в передние стойки. Однако они используются не для защиты пешеходов, как у «Мерседеса», а со стороны салона, чтобы защитить водителя в тех случаях, когда голова во время столкновения может соскользнуть с фронтальной подушки, раскрывающейся на руле. Подушки в стойках производитель планирует использовать на кабриолетах.
Первой подушку для защиты пешеходов сделала компания Volvo. В 2012 году она появилась на модели V40: подушка закрывала почти все лобовое стекло и передние стойки. Через год производитель заявил, что готов отказаться от подобной подушки из-за дороговизны технологии.
Сейчас подушки безопасности для пешеходов есть у Subaru Impreza (прадва, только на японском рынке), Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.
Статьи по теме:
|Седан и хэтчбек Subaru Impreza нового поколения оснастят подушкой безопасности пешехода
|27.07.2016
|
Об это сообщил Кацухиро Абе, главный менеджер проекта новой «Импрезы»
|Volvo откажется от подушек безопасности для пешеходов
|04.12.2013
|
Компания Volvo рассчитывает отказаться от подушек безопасности для пешеходов, которые сейчас серийно устанавливаются на хэтчбек V40. Производитель рассчитывает заменить подушки продвинутыми электронными системами, позволяющими предотвратить аварии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда "Белый вождь" отправит Тягнибока на пенсию
|По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию
|Наследник Балчуна. Уберет ли новый директор Укрзализныци Сашу Януковича из Укрзализныци
|Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|10 самых богатых китайцев
|Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
|VPN-сервис Hotspot Shield уличили в слежке за пользователями
|Mazda научилась воспламенять бензин сжатием
|Toyota придумала коробку передач, которая и не «механика», и не «автомат»
|Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы
Это интересно
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.
|Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет