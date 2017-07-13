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Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах миллиона машин
07:20 13.07.2017 |
Немецкий автоконцерн Daimler предположительно манипулировал данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей. Об этом в среду, 12 июля, сообщили немецкое издание Süddeutsche Zeitung, а также общественно-правовые медиакомпании NDR и WDR. На автомобили, среди которых были разные модели Mercedes, возможно устанавливались двигатели, в которых умышленно занижался объем вредных выхлопов, сказано в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.
По данным немецких СМИ, Daimler с 2008 по 2016 год продавал в Европе и США автомобили с недопустимо высоким уровнем вредных выхлопов. Прокуратура расследует дело в отношении двух сотрудников концерна по подозрению в том, что покупателей вводили в заблуждение и обманывали при помощи запрещенной рекламы. Предполагается, что несколько человек, работающих в Daimler, были их сообщниками.
Как в прокуратуре Штутгарта, так и в автоконцерне отказались комментировать эти сведения, сославшись на текущее расследование.
Авто с двигателями OM 642 и OM 651 допущены на рынок обманным путем
Прокуратура Штутгарта подозревает, что на два типа двигателей были тайно и противозаконно установлены системы отключения, которые активировали очистку от вредных выхлопов при официальных замерах, проводимых ведомствами, и выключали ее, когда автомобили находились в обычном режиме эксплуатации. Соответственно, автомобили с двигателями OM 642 и OM 651 были допущены на европейский рынок в результате обмана, сказано в тексте ордера.
В конце мая около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели обыски в 11 офисных зданиях Daimler в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали "улики и носители данных" в связи с незаконной рекламой и "манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных моделях Daimler". Информация о том, что у международных юридических органов - в частности, у американского Минюста - есть вопросы к Daimler в связи с подозрением в манипуляциях уровня выхлопов, появилась еще в апреле 2016 года.
В сентябре 2015 года стало известно, что автоконцерн Volkswagen манипулировал данными экологических тестов, определявших уровень выхлопных газов на машинах с дизельными двигателями. Результатом этого скандала, прозванного "дизельгейтом", стали невиданные до сих пор по своим масштабам отзывы автомобилей для переоснащения, а также многомиллиардные убытки и штрафные санкции.
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