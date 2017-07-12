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Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
17:15 11.07.2017 |
Компания Audi представила флагманский седан A8 нового поколения. Модель получила систему автопилотирования в пробках, необычную подвеску, способную приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками, автопарковщик, которому не требуется присутствие водителя в салоне, функцию массажа ступней пассажиров второго ряда и дизайн интерьера, непохожий ни один другой в семействе марки.
Габаритная длина новинки составляет 5172 миллиметра (5302 миллиметра в случае удлиненной версии с индексом L), ширина - 1945 миллиметров, высота - 1473 миллиметра, а размер колесной базы равен 2998 миллиметрам (3128 миллиметров у модификации L). Таким образом, седан получился на 37 миллиметров длиннее предшественника, на четыре миллиметра уже и на 13 миллиметров выше. Расстояние между осями возросло на шесть миллиметров.
Внешность A8 выполнена в новой стилистике Audi. Модель использует матричные лазерные фары и фонари на органических светодиодах, а в салоне - новую центральную консоль с двумя дисплеями и минимум физических кнопок. Верхний сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма, а со второго, 8,6-дюймового, дисплея осуществляется управление климат-контролем, ввод текстовой информации, например, для навигации. Все сенсорные кнопки при нажатии имеют тактильный отклик.
A8 получил активную пневматическую подвеску без стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них используется конструкция с титановыми поперечинами на подрамнике и четырьмя электромоторами, каждый из которых соединен с нижними рычагами. Электромоторы могут передавать на рычаги крутящий момент до 1100 Нм, изменяя положение кузова, гася крены кузова в поворотах и клевки при торможении. Кроме того, подвеска может за полсекунды приподнимать кузов с одной из сторон на 80 миллиметров в случае опасности бокового столкновения.
Активная подвеска подстраивается под дорожные условия благодаря камере за лобовым стеклом, которая сканирует рельеф покрытия перед автомобилем 18 раз в секунду. Нужные параметры настраиваются для каждого колеса по отдельности. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.
Чтобы попасть в автомобиль, вместо ключа можно использовать смартфон с модулем беспроводной связи NFC, который нужно будет поднести к дверной ручке, чтобы открыть замки. Помимо обычных для этого класса задних кресел с массажем и вентиляцией, появился опциональный массаж ступней пассажира. Специальный блок, встроенный в спинку переднего сиденья, имеет подогрев, три настройки интенсивности и два вида массажа. Также есть (как спереди, так и сзади) подогрев дверных и центральных подклокотников.
Управление мультимедийным комплексом и настройками кресел осуществляется с помощью специального съемного пульта. Он имеет алюминиевый корпус и 5,7-дюймовый экран на органических светодиодах с разрешением FullHD. Кроме того, на подголовниках передних сидений крепятся 10,1-дюймовые планшеты на Android, которые подключены к MMI и имеют доступ в интернет по Wi-Fi. Их можно снять и использовать вне машины.
Также в заднюю полку встроен специальный датчик света, который в случае, если солнце светит сзади, дает команду изменить настройки климат-контроля, ионизатор. Седан имеет систему ароматизации воздуха (два варианта запаха), аудиокомплекс Bang & Olufsen с 23 динамиками, проекционный дисплей, самообучаемую навигацию, беспроводные зарядки для смартфонов (спереди и сзади), круговой видеообзор, адаптивный круиз и пробочный автопилот.
Автопилот работает на скорости до 60 километров в час, заведуя рулевым управлением, газом и тормозом, а также может своевременно среагировать, если кто-то подрежет и резко вклинится перед машиной. В Audi утверждают, что водителю даже не нужно держать руки на руле. Специальная камера в салоне будет следить за состоянием водителя: если он заснет, то электроника разбудить его сигналом, но если реакции не последует, то машина плавно затормозит до полной остановки. В связи с необходимым изменением законодательства такую систему начнут устанавливать на Audi в Германии только с 2019 года.
Автопарковщик может без участия водителя и необходимости его нахождения в салоне припарковать машину как параллельно, так и в гараж. Работа системы запускается и контролируется с помощью приложения для смартфона.
Первоначально Audi A8 будет предлагаться с бензиновой и дизельной «шестерками» объемом три литра, развивающими 286 и 340 сил соответственно. Потом появятся четырехлитровые «восьмерки» мощностью 435 (дизель) и 460 (бензин) сил. Следом седан получит 585-сильный мотор W12 и 449-сильную гибридную силовую установку mild hybrid (MHEV), где применена 48-вольтовая сеть. Гибрид сможет разгоняться на электротяге до 135 километров в час и проезжать без подзарядки до 50 километров. «Сотню» такая машина наберет за 4,9 секунды.
В Германии новые A8 начнут продавать осенью. Цены на модель будут начинаться от 90 600 евро, а на версию L - от 94 100 евро.
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