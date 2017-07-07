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Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
17:31 07.07.2017 |
Компания Ferrari готовит кроссовер. По информации журнала Car, посвятившего новинке статью в свежем номере, необычная модель появится в 2021 году и получит гибридную силовую установку.
В Car ссылаются на источники в Маранелло, согласно которым автомобиль носит кодовое имя F16X. В компании настаивают, что это не будет кроссовером или внедорожником в полном смысле слов. По словам собеседников издания, итальянская марка выпустит «пятидверное высокое купе».
Новинка будет построена на той же алюминиевой платформе, на которой в Ferrari сделают преемника модели GTC4 Lusso. От него же кроссовер позаимствует систему полного привода. При этом по габаритам F16X окажется существенно выше.
Примечательно, что кроссовер обзаведется «суицидальными» задними дверьми (которые открываются против хода движения) и у него не будет центральных стоек.
Под капотом вероятнее всего расположится восьмицилиндровый мотор или гибридную бензин-электрическую силовую установку. По данным Car, двигатель V12 для новинки предлагать не планируется.
Прогнозируемый ценник на первую подобную Ferrari составляет 350 тысяч долларов. С ее помощью в Маранелло рассчитывают удвоить объем продаж до примерно 16 тысяч машин в год.
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