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Daimler будет выпускать электрокары в Китае
16:00 01.06.2017 |
Концерн Daimler AG и его китайский партнер - компания BAIC - договорились о расширении совместного предприятия в Китае. На заводе, именуемом Beijing Benz Automotive Co., Ltd., будут выпускать электромобили.
Помимо этого, в рамках расширения сотрудничества Daimler AG станет миноритарным акционером одного из подразделений BAIC - Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. Эта фирма занимается производством электромобилей и батарей для них.
Финансовая сторона сделки и пакет акций, который получит «Даймлер», автопроизводители не раскрыли.
Концерн Daimler AG является совладельцем BAIC. В 2013 году немецкий автопроизводитель приобрел 12-процентный пакет акций компании из КНР. Сумма сделки тогда составила 625 миллионов евро. Вместе с этим немцы получили два места в совете директоров BAIC, а также контроль на компанией Beijing Mercedes-Benz Sales Service Co., который занимается продажей «Мерседесов» в Китае.
Как сообщалось ранее, в 2019 году компания Mercedes-Benz собирается выпустить серийный электрический кроссовер, способный побороться за клиентов с Tesla Model X. Концептуальный предвестник этой модели - прототип Generation EQ - дебютировал в сентябре 2016 года на автосалоне в Париже.
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