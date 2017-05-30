Финансовые новости
- |
- 30.05.17
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
17:44 29.05.2017 |
«Мерседес» раскрыл технические подробности о гиперкаре Project One, который выйдет под брендом Mercedes-AMG. Новинка получит силовую установку с «формульным» мотором V6 и четырьмя электродвигателями.
1,6-литровый турбомотор модели аналогичен тому, который использовался в болиде Льюиса Хэмилтона 2015 года. Однако он отличается другим коленвалом, поршнями и блоком управления. В целях повышения ресурса максимальные обороты ограничены до 11 000 оборотов в минуту, а холостые обороты снижены с четырех до двух тысяч.
Ранее сообщалось, что ресурс агрегата составит около 50 тысяч километров, после чего потребуется капитальный ремонт.
Вместе с бензиновым V6 работают два электромотора. Один из них служит постоянным приводом турбины, а второй соединен с коленвалом. Кроме того, еще два электродвигателя установлены на передней оси. Мощность «формульного» ДВС составит около 730 лошадиных сил, а суммарная отдача системы будет равна тысяче сил. Коробка передач - восьмиступенчатый «робот» с одним сцеплением.
Mercedes-AMG Project One получит также карбон-керамические тормоза, многорычажную подвеску и плоское днище. Предположительно, масса автомобиля составит примерно 1300 килограммов.
Премьера гиперкара запланирована на Франкфуртский автосалон в сентябре. Его тираж будет ограничен 275 экземплярами стоимостью от 2,2 миллиона евро. По неофициальным данным, все они уже проданы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ подозревает менеджмент "Яндекс. Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев
|Гройсман рассказал, как он видит земельную реформу
|Матиос против Горбатюка. Как прокуроры устроили публичную порку своего ведомства
|Лидер свободного мира. Трамп сунул Меркель полицейскую дубинку в руки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Регистрация фирм в ОАЭ
Владение компанией во фризоне – это, конечно, преимущество, но это ещё и ограничение, так как деятельность организации не может распространяться за пределы фризоны. В любом случае в специальных фирмах, помогающих открыть компанию в ОАЭ, будет дана отдельная консультация.
В РУБРИКЕ
|На заводах французской Michelin больше нет начальников
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей
|Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-фактор слайдера
|Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
|Появился "Шазам" для автомобилей
Это интересно
|BMW показала предвестника новой 8-series
|Американские компании все чаще проводят оценку персонала
|Нумизматика превзошла все другие инвестиции
|Создателем шифровальщика WannaCry может быть китаец
|BMW остановила разработку третьей i-модели
|Компанию General Motors обвинили в массовых нарушениях экологических норм
|Роботы стали парковщиками в аэропорту Парижа