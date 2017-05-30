Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG

«Мерседес» раскрыл технические подробности о гиперкаре Project One, который выйдет под брендом Mercedes-AMG. Новинка получит силовую установку с «формульным» мотором V6 и четырьмя электродвигателями.

1,6-литровый турбомотор модели аналогичен тому, который использовался в болиде Льюиса Хэмилтона 2015 года. Однако он отличается другим коленвалом, поршнями и блоком управления. В целях повышения ресурса максимальные обороты ограничены до 11 000 оборотов в минуту, а холостые обороты снижены с четырех до двух тысяч.

Ранее сообщалось, что ресурс агрегата составит около 50 тысяч километров, после чего потребуется капитальный ремонт.

Вместе с бензиновым V6 работают два электромотора. Один из них служит постоянным приводом турбины, а второй соединен с коленвалом. Кроме того, еще два электродвигателя установлены на передней оси. Мощность «формульного» ДВС составит около 730 лошадиных сил, а суммарная отдача системы будет равна тысяче сил. Коробка передач - восьмиступенчатый «робот» с одним сцеплением.

Mercedes-AMG Project One получит также карбон-керамические тормоза, многорычажную подвеску и плоское днище. Предположительно, масса автомобиля составит примерно 1300 килограммов.

Премьера гиперкара запланирована на Франкфуртский автосалон в сентябре. Его тираж будет ограничен 275 экземплярами стоимостью от 2,2 миллиона евро. По неофициальным данным, все они уже проданы.