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Daimler создаст одно из крупнейших в мире производств батарей для электромобилей
10:46 25.05.2017 |
Концерн Daimler AG дал старт масштабному проекту по строительству одного из самых крупных и передовых заводов, который будет выпускать аккумуляторы для электрических и гибридных транспортных средств.
Работу нового предприятия будет курировать компания ACCUmotive, дочерняя структура Daimler AG. Завод расположится на территории города Каменца (Германия, земля Саксония), приблизительно в 50 километрах от Дрездена.
Инвестиции в проект составят 500 млн евро. Предприятие займёт площадь около 20 гектаров, оно будет расположено по соседству с действующим заводом ACCUmotive. Ввести новые производственные линии в строй планируется уже в середине следующего года.
Концерн Daimler AG отмечает, что к концу текущего десятилетия планируется организовать выпуск первого полностью электрического автомобиля под маркой EQ. Им станет модель на основе показанного недавно электрического концепт-кроссовера. К 2022 году, как ожидается, в модельном ряду будет более десяти пассажирских электрокаров. Они будут представлены во всех категориях - от компактных городских машин до полноразмерных кроссоверов.
Кроме того, предприятия ACCUmotive будут поставлять аккумуляторные батареи для бытовых энергетических систем. Такие устройства могут заряжаться от солнечных панелей или накапливать энергию ночью с тем, чтобы расходовать её во время пиковой нагрузки на электросеть, позволяя сэкономить на разнице тарифов.
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