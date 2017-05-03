Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company

Когда Илон Маск (Elon Musk) впервые оговорился о создании компании The Boring Company, которая займётся прокладкой автомобильных туннелей, многие восприняли это как шутку.

Недавняя демонстрация того, что именно Маск хочет создать, заставила сомневаться в жизнеспособности проекта ещё больше.

Однако в последний раз Маск также поделился фотографией буровой установки, а вот теперь опубликовал видео, на котором запечатлены испытания транспортной платформы, посредством которых, согласно концепции The Boring Company, будут перемещать автомобили в туннелях под городами.

Ранее Маск утверждал, что платформы будут достигать скорости до 200 км/ч. На видео выше, если верить известному миллиардеру, платформа как раз двигается с такой скоростью.





Кроме прочего, нужно понимать, что для этого испытания платформы если и не рыли туннель, то построили какой-то достаточно длинный закрытый трек, то есть The Boring Company - это не просто слова. С другой стороны, если Маск хочет привлечь инвесторов к этому проекту, а иначе он и не будет реализован, ему в любом случае необходимо начать что-то делать в рамках новой компании.

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