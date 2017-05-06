Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей

Илон Маск продолжает генерировать идеи, которые могут быть воплощены в будущем. Очередным проектом его компании The Boring Company, основанной менее года назад, стали городские туннели для автомобилей. Постройка экспериментальной площадки началась еще в феврале на территории кампуса SpaceX в Лос-Анджелесе.

Ширина тестового отрезка составляет около 9 метров, длина - 15, глубина - чуть менее 5 метров. Накануне в сети появилось видео концепта, наглядно описывающего, как система будет работать. «Главным героем» выступает красный автомобиль Tesla, который отправляется под землю вместо того, чтобы стоять, как все, в заторе.





Особенностью туннеля является также то, что автомобиль не передвигается самостоятельно - он перемещается по разветвленной системе туннелей на специальной тележке на высокой скорости - под 200 км/ч. Эти же «вагончики» могут перевозить группы людей и сразу несколько небольших транспортных средств.