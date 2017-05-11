Ателье Mansory построило 840-сильный Mercedes GLS

Ателье Mansory представило собственный вариант внедорожника Mercedes-AMG GLS 63. Мощность мотора автомобиля довели до 840 лошадиных сил, что позволило увеличить максимальную скорость на 45 километров в час.

Ширина стандартного Mansory Mercedes-AMG GLS 63 составляет 1982 миллиметра, однако за счет нового обвеса и расширенных колесных арок спереди внедорожник стал шире на 25 миллиметров, а сзади на 40 миллиметров. Кроме того, многие аэродинамические элементы кузова у тюнингованной машины выполнены из карбона.

Внедорожник оснащается 5,5-литровым восьмицилиндровым битурбо двигателем, который на базовой машине выдает 585 сил и 760 Нм крутящего момента. После доработок отдача возросла на 255 сил, а максимальный крутящий момент на 390 Нм. Максималка внедорожника теперь составляет 295 километров в час.

Сколько «Мерседесу» GLS от Mansory требуется на разгон до «сотни», тюнеры не уточнили. Обычный 63-й достигает этой отметки за 4,6 секунды.

Помимо этого, в ателье доработали пневматическую подвеску, опустив ее еще на 30 миллиметров, установили 23-дюймовые колеса с шинами размерности 305/35, а также полностью перешили интерьер.