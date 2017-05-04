Моторы V12 на суперкарах Ferrari будут применяться в составе гибридных силовых агрегатов

Компания Ferrari не собирается разрабатывать турбированный мотор V12, так как считает это безумием. Об этом со ссылкой на руководителя итальянского автопроизводителя Серджио Маркионне сообщает Autocar.

«Наш главный моторист сказал мне, что было бы абсолютным сумасшествием делать мотор V12 с турбонаддувом. Поэтому мы говорим таким агрегатам „нет". Наши двенадцатицилиндровые двигатели останутся атмосферными», - заявил Маркионне.

При этом глава Ferrari добавил, что моторы V12 на итальянских суперкарах также будут применяться в составе гибридных силовых агрегатов. По словам Маркионне, электродвигатели на автомобилях Ferrari будут использоваться только для увеличения мощности, а не для улучшения экономичности.

Последней новинкой итальянской марки, которую укомплектовали мотором V12, стало купе 812 Superfast. Рабочий объем двигателя этой модели составляет 6,5 литра. Агрегат развивает 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента.

С места до ста километров в час Ferrari 812 Superfast разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.