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Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
09:31 03.05.2017 |
Компания Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class - designo manufaktur Edition и Exclusive Edition. Автомобили отличаются от базовых машин отделкой салона и оформлением экстерьера.
Модификация designo manufaktur Edition предлагается для «Мерседесов» G 350 d и G 500, которые в Германии обойдутся в 109,8 и 121,6 тысячи евро соответственно. Такие автомобили предлагаются только в трех цветах: красном (Designo Magma Red), белом (Designo Mystic White) и черном (Obsidian Black). При этом вне зависимости от выбора решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, кожух запасного колеса и 19-дюймовые диски будут окрашены в черный.
Салон таких машин будет отделан черной кожей Nappa с красной прострочкой. Также автомобиль получит красные ремни безопасности, черно-красный руль, обшитую кожей переднюю панель и крышу.
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