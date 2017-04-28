Концерн Volkswagen захотел продать Ducati

Концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, немецкий концерн уже нанял инвестиционно-консалтинговую фирму Evercore для переоценки своих активов и изучения возможных вариантов восстановления показателей после «дизельного скандала», включая вариант продажи Ducati. В «Фольксвагене» начала поиски возможного покупателя, однако если таковой не найдется, что концерн может рассмотреть возможность продажи акций Ducati.

Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, приобрела Ducati в 2012 году. Сумма сделки составила 860 миллионов евро. По некоторым данным, сейчас производителя мотоциклов оценивается примерно в 1,5 миллиарда евро.

«Дукати» была основана в Болонье в 1926 году. Тогда фирма называлась Societa Scientifica Radiobrevetti Ducati и занималась выпуском деталей для радиостанций. На производство мотоциклов она переключилась в 1949 году.