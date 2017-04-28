Финансовые новости
- |
- 28.04.17
- |
- 05:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Концерн Volkswagen захотел продать Ducati
23:11 27.04.2017 |
Концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, немецкий концерн уже нанял инвестиционно-консалтинговую фирму Evercore для переоценки своих активов и изучения возможных вариантов восстановления показателей после «дизельного скандала», включая вариант продажи Ducati. В «Фольксвагене» начала поиски возможного покупателя, однако если таковой не найдется, что концерн может рассмотреть возможность продажи акций Ducati.
Компания Audi, входящая в состав концерна Volkswagen, приобрела Ducati в 2012 году. Сумма сделки составила 860 миллионов евро. По некоторым данным, сейчас производителя мотоциклов оценивается примерно в 1,5 миллиарда евро.
«Дукати» была основана в Болонье в 1926 году. Тогда фирма называлась Societa Scientifica Radiobrevetti Ducati и занималась выпуском деталей для радиостанций. На производство мотоциклов она переключилась в 1949 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Общий госдолг в марте вырос на 0,8% до $72,4 млрд
|Когда Путин потеряет контроль над Россией
|В СБУ рассказали, зачем проводили обыски в Dragon Capital
|Откуда грузинская компания Saqnakhshiri будет брать уголь для "Центрэнерго"?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Концерн Volkswagen захотел продать Ducati
|Xiaomi Mi Mix породил армию клонов
|Летающий автомобиль AeroMobil станет серийным к 2020 году
|Google представила новую сферическую камеру YI HALO
|Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас
|Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
Это интересно
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"