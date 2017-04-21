Компания Mercedes-Benz представила на моторшоу в Шанхае прототип под названием Concept A Sedan. Он дает представление о том, как будут выглядеть все будущие компактные модели немецкой марки, включая, как и следует из названия, четырехдверный A-Class следующего поколения.

Габаритная длина прототипа составляет 4569 миллиметров, ширина - 1869 миллиметров, а высота - 1463 миллиметра. Впервые элементы дизайна этого концепт-кара показали в январе этого года на скульптуре Aesthetics A: у будущих компактных машин «Мерседеса» будет более «мускулистый» капот с крупными продольными ребрами, очень короткие свесы и крупная решетка радиатора с вертикальными планками, похожая на ту, которая используется на рестайлинговом Mercedes SL и AMG GT R.

Пока это лишь шоу-кар и данных о силовой установке компания не приводит. Нынешний серийный Mercedes-Benz CLA предлагается на российском рынке в модификациях со 150- и 211-сильными двигателями, передним или полным приводом, а также в «заряженной» версии с двухлитровым турбомотором, выдающим 381 силу.





Следующий A-Class будет построен на модульной платформе MFA и сможет конкурировать с четырехдверными версиями Audi A3 и BMW 1-Series. Также в семейство, созданное на базе этого шасси, войдет кроссовер, который по размерам окажется близок к B-Class. Он должен будет занять в линейке марки место на ступеньку выше GLA.





Серийный A-Class нового поколения должен появиться в 2018 году.