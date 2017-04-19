Компания Mercedes-Benz на спецмероприятии перед началом автошоу в Шанхае раскрыла обновленный S-Класс. Флагманская модель изменилась косметически, получила автопилот для движения по шоссе и новые двигатели.

С точки зрения внешнего вида седан обновился за счет оптики (конфигурация фар спереди поменялась почти полностью), обвеса, который будет сильно отличаться в зависимости от модификации, и новой решетки радиатора.

Mercedes-Benz S 550

Особенностями салона рестайлинговой модели стали трехспицевый руль с сенсорными панелями вместо прежнего двухспицевого - при этом у обычного седана, «Майбаха» и AMG-вариантов рули заметно различаются - и другое оформление дисплеев мультимедийного комплекса и приборной панели (теперь - под одним стеклом).

В список оснащения новинки вошло множество улучшенных и дополнительных систем безопасности и помощи водителю. Это, среди прочего, функции автономного движения по шоссе с возможностью перестроений и «общения» автомобиля с другими машинами и дорожной инфраструктурой, а также автопарковщик, который можно активировать со смартфона без присутствия в салоне.

Одновременно с этим электроника S-Класса отныне может вмешиваться в рулевое управление и доворачивать руль во время попытки водителя уйти от столкновения.

Mercedes-Maybach S-Class

Еще одним обновлением списка опций стала система Energizing, предусматривающая ряд десятиминутных программ для придания настроения: Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort и Training (в трех вариациях). В зависимости от выбранной программы автомобиль изменит настройки сидений (подогрева, вентиляции и массажа), светодиодной подсветки салона (с 64 цветами на выбор), климат-контроля (включая ароматизацию) и подберет музыкальное сопровождение.

В моторной гамме четырехдверки вместо 4,7-литрового V8 появилась четырехлитровая «восьмерка» с двумя твинскролльными турбинами. В модификации S 560 она развивает 469 лошадиных сил, тогда как в AMG S 63, где она заменила 5,5-литровый агрегат, - 612 сил. Эта «заряженная» версия получила также новую девятиступенчатую коробку передч AMG Speedshift MCT вместо прежней семидиапазонной трансмиссии.

Mercedes-AMG S 63

AMG S 63 с системой полного привода 4Matic+ разгоняется до первой «сотни» за 3,5 секунды. Максимальная скорость (при заказе спортпакета AMG Driverʼs Package) составляет 300 километров в час. Заднеприводный AMG S 65, который по-прежнему оснащается шестилитровым V12 мощностью 630 сил,выполняет это упражнение за 4,3 секунды.

Еще в гамму S-Класса вошла рядная дизельная «шестерка» мощностью 286 (600 Нм, модификация S 350 d 4Matic) и 340 лошадиных сил (700 Нм, S 400 d). В ближайшее время линейка пополнится также рядным шестицилиндровым бензиновым мотором с нагнетателем на электрическом приводе и 48-вольтовой электросистемой. Агрегат будет доступен в двух уровнях мощности.

Mercedes-AMG S 65

Продажи рестайлинговой модели начнутся в 2017 году.











