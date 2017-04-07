Компания Mercedes-Benz представила «заряженные» AMG-версии кроссоверов GLC и GLC Coupe, которые получили название Mercedes-AMG GLC 63 и Mercedes-AMG GLC 63 Coupe соответственно. Модели укомплектовали четырехлитровым турбированным двигателем V8. Аналогичный агрегат, но с «сухим» картером используется на суперкаре AMG GT.

На GLC и GLC Coupe мотор будет представлен с двумя степенями форсировки: 476 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента (базовая модификация), а также 510 лошадиных сил и 700 Нм момента (S-версия). В обоих случаях агрегат сочетается девятидиапазонной коробкой передач AMG SPEEDSHIFT MCT.

С места до ста километров в час Mercedes-AMG GLC 63 с 476-сильным двигателем разгоняется за четыре секунды, а с 510-сильным агрегатом - за 3,8 секунды. Максимальная скорость модели принудительно ограничена электроникой на 250 километров в час. Такие же динамические характеристики у «заряженной» версии GLC Coupe.

«Горячие» вседорожники также оснастили системой полного привода 4Matic+, которая дебютировала вместе с седаном Mercedes-AMG E 63. Она предполагает использование многодисковой муфты с электронным управлением для передачи тяги передним колесам. На базовой версии GLC используется система постоянного полного привода.

Специалисты Mercedes-AMG также доработали многокамерную пневмоподвеску кроссоверов. Изменились, например, поворотные кулаки, а задняя колея стала шире.

476-сильные модификации кроссоверов также будут комплектоваться задним дифференциалом повышенного трения с механической блокировкой. Более мощные варианты оснастят аналогом с электронным управлением.





В список оснащения Mercedes-AMG GLC 63 также входят система выбора режимов работы управляющей электроники, 19-дюймовые колесные диски (20-дюймовые на S-версии или опциональные 21-дюймовые), рулевое управление с переменным усилием, а также 390-миллиметровые перфорированные тормозные диски спереди сзади.

Первый публичный показ «заряженных» кроссоверов состоится в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Заказы на модели начнут принимать в июне, а первые товарные автомобили появятся в сентябре.

У Mercedes-Benz GLC уже была одна модификация от AMG - Mercedes-AMG GLC 43. Она укомплектована битурбированным бензиновым двигателем V6, отдача которого составляет 367 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час такой вседорожник разгоняется за 4,9 секунды.