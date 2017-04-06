Компании Audi и Porsche объявили о планах совместной разработки автомобилей будущего. Общими усилиями бренды займутся электрокарами, беспилотными автомобилями и цифровыми технологиями.

Пока подробностей о кооперации фирм крайне мало. Известно лишь, что в ближайшие месяцы стороны определят конкретные области взаимодействия и сформируют «дорожную карту» к 2025 году. Особое внимание будет уделено созданию общих архитектур и компонентов будущих моделей.

Председатель правления Audi Руперт Штадлер в своем комментарии заявил, что совместными проектами займутся «лучшие умы» компаний. При этом председатель правления Porsche Оливер Блюм подчеркнул, что брендам нужно будет поддерживать дифференциацию. «Porsche - это всегда Porsche, и так будет впредь», - отметил Блюм.

Ранее в 2017 году стало известно о соглашении Audi с китайской компанией FAW. В рамках долгосрочного сотрудничества «Ауди» будет выпускать на мощностях совместного предприятия FAW VW новые гибридные модели и электрокары для рынка Китая. В течение следующих пяти лет на заводе FAW VW начнется выпуск пяти новых «Ауди» для местного рынка.

В прошлом году появилась информация о планах Porsche ежегодно продавать по 20 тысяч экземпляров электрической модели, построенной по мотивам концепта Mission E. На разработку серийной версии производитель потратит 700 миллионов евро. Также будет создана универсальная сеть быстрых зарядочных станций для электрокаров, которой смогут пользоваться как владельцы Porsche, так и автомобили других брендов.

Ожидается, что производство серийной модели Mission E начнется к 2020 году.