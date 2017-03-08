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Топливно-энергетический комплекс
Mercedes-Benz построил 805-сильного конкурента Porsche Panamera
23:26 07.03.2017 |
Mercedes-Benz на Женевском автосалоне гибридный прототип под названием Mercedes-AMG GT Concept, который в ближайшем будущем появится в серии и составит конкуренцию Porsche Panamera. Новинка стала первым гражданским автомобилем, получившая обозначение «EQ Power+». В будущем так будут называться все «заряженные» гибриды из линейки Mercedes-AMG.
Четырехдверный четырехместный прототип построен на модернизированной версии шасси MRA, которое уже используется для С- и Е-Класса. Пятиметровый автомобиль оснащен 805-сильной гибридной силовой установкой. В ее состав входит четырехлитровая бензиновая битурбо «восьмерка», расположенный на задней оси электромотор и комплект «сверхмощных и легких» батарей.
С нуля до сотни такой автомобиль ускоряется менее чем за три секунды. При том в компании не называют детальные характеристики аккумуляторов и запас хода на электротяге, ограничившись словами о том, что он «впечатляющий». Батареи могут подзаряжаться как при помощи системы рекуперации энергии и ДВС.
Большая часть элементов обвеса кузова (включая, диффузор, сполйеры и пороги кузова), а также крыша и передние крылья сделаны из карбона. Кроме того, автомобиль получил карбон-керамические тормоза и камеры вместо зеркал заднего вида.
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