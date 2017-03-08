Mercedes-Benz на Женевском автосалоне гибридный прототип под названием Mercedes-AMG GT Concept, который в ближайшем будущем появится в серии и составит конкуренцию Porsche Panamera. Новинка стала первым гражданским автомобилем, получившая обозначение «EQ Power+». В будущем так будут называться все «заряженные» гибриды из линейки Mercedes-AMG.

Четырехдверный четырехместный прототип построен на модернизированной версии шасси MRA, которое уже используется для С- и Е-Класса. Пятиметровый автомобиль оснащен 805-сильной гибридной силовой установкой. В ее состав входит четырехлитровая бензиновая битурбо «восьмерка», расположенный на задней оси электромотор и комплект «сверхмощных и легких» батарей.

С нуля до сотни такой автомобиль ускоряется менее чем за три секунды. При том в компании не называют детальные характеристики аккумуляторов и запас хода на электротяге, ограничившись словами о том, что он «впечатляющий». Батареи могут подзаряжаться как при помощи системы рекуперации энергии и ДВС.

Большая часть элементов обвеса кузова (включая, диффузор, сполйеры и пороги кузова), а также крыша и передние крылья сделаны из карбона. Кроме того, автомобиль получил карбон-керамические тормоза и камеры вместо зеркал заднего вида.







