Финансовые новости
- |
- 02.03.17
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
16:02 02.03.2017 |
Модель стала четверым представителем этого семейства.
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
Сложенная крыша убирается в специальный отсек, который образуется в багажнике. Его стандартный объем составляет 385 литров. Со сложенным верхом этот показатель уменьшается до 310 литров.
Габаритная длина кабриолета составляет 4826 миллиметров, ширина - 1860 миллиметров, а высота - 1428 миллиметров. Колесная база модели равна 2873 миллиметрам. Таким образом, новинка на 123 миллиметра длиннее, на 74 миллиметра шире и на 30 миллиметров выше предшественника. Разница в расстоянии между осями составляет 113 миллиметров в пользу кабриолета последнего поколения.
Ради увеличения жесткости кузова модели, инженеры Mercedes-Benz усилили пол и переднюю часть кабриолета. Большая часть кузовных элементов новинки изготовлена из алюминия и листовой стали. Из первого материалы сделаны, например, передние крылья, капот и крышка багажного отсека.
Кабриолет также укомплектовали специальным выдвижным козырьком на верхней кромке лобового стекла, который препятствует попаданию набегающего потока воздуха в салон, и системой обдува зоны шеи водителя и пассажира теплым воздухом.
В перечень доступного для кабриолета оснащения входят также многокамерная пневмоподвеска, система выбора режимов работы управляющей электроники, встроенные в дворники форсунки омывателя, функция защиты при опрокидывании, мультимедийная система Comand Online и светодиодные фары головного света.
Моторная гамма кабриолета Mercedes-Benz E-класса будет состоять из бензиновых и дизельных двигателей, но каких именно, автопроизводитель пока не уточнил. При этом уже известно, что все модификации будут комплектоваться девятидиапазонной автоматической коробкой передач, а некоторые варианты еще и системой постоянного полного привода.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада vs. Курс. Грозит ли гривне обвал
"Валютная паника", анонсированная в связи с торговой блокадой ОРДЛО, отменяется, так и не начавшись. Похоже, появляется все больше предпосылок для развенчания мифа о том, что торговые отношения с Донбассом являются гарантией стабильности гривны, коль миф о том, что Донбасс кормит Украину, уже давно развенчан.
ТОП-НОВОСТИ
|Гонтарева допускает возможность своей отставки после 4-го транша МВФ по программе EFF, но предупредит за месяц
Отвечая на вопросы о причинах возможной отставки, глава Нацбанка привела пример, когда накануне батальон "Азов" выставил под центральный входом в центробанк гроб с ее головой. "Если вся страна считает это нормальной ситуацией, то так это и есть", – сказала В.Гонтарева.
|МВФ прислал финальную версию меморандума 1 марта, - Гонтарева
|Зачем Путин поднял по тревоге Чечню, Крым и "гибридов"
Ничего нового не происходит - как было уже не раз в случае обострения ситуации (а у многих есть понимание, что ситуацию с "отжимом" промышленных предприятий Киев просто не может не оставить без ответа) на оккупированных территориях Донбасса Кремль начинает "бряцать оружием".
|НБУ сохранил учетную ставку на 14%
Нацбанк отмечает, что экономика страны продолжает восстанавливаться, в том числе за счет благоприятной внешней конъюнктуры и высокого инвестиционного спроса. Оживление экономической активности, по мнению Нацбанка, продолжает рост спроса на рабочую силу.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.
|Citroen представил свой самый технологически продвинутый автомобиль
Марка DS, принадлежащая Ситроену, представила компактный кроссовер DS 7 Crossback. Он стал одной из самых технологически продвинутых моделей производителя, получив систему ночного видения, адаптивную подвеску, светодиодные фары, поворачивающиеся на 180 градусов, и гибридную силовую установку.
|Мошенники через "группы смерти" в соцсетях выманивают у детей финансовую информацию о родителях - киберполиция
Мошенники под видом кураторов так называемых "групп смерти" в социальных сетях организовывают схему получения через детей данных банковских карт родителей, сообщил начальник киевского управления киберполиции департамента Национальной полиции Сергей Кропива.
Это интересно
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции