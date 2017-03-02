Модель стала четверым представителем этого семейства.

Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.

Сложенная крыша убирается в специальный отсек, который образуется в багажнике. Его стандартный объем составляет 385 литров. Со сложенным верхом этот показатель уменьшается до 310 литров.

Габаритная длина кабриолета составляет 4826 миллиметров, ширина - 1860 миллиметров, а высота - 1428 миллиметров. Колесная база модели равна 2873 миллиметрам. Таким образом, новинка на 123 миллиметра длиннее, на 74 миллиметра шире и на 30 миллиметров выше предшественника. Разница в расстоянии между осями составляет 113 миллиметров в пользу кабриолета последнего поколения.





Ради увеличения жесткости кузова модели, инженеры Mercedes-Benz усилили пол и переднюю часть кабриолета. Большая часть кузовных элементов новинки изготовлена из алюминия и листовой стали. Из первого материалы сделаны, например, передние крылья, капот и крышка багажного отсека.





Кабриолет также укомплектовали специальным выдвижным козырьком на верхней кромке лобового стекла, который препятствует попаданию набегающего потока воздуха в салон, и системой обдува зоны шеи водителя и пассажира теплым воздухом.





В перечень доступного для кабриолета оснащения входят также многокамерная пневмоподвеска, система выбора режимов работы управляющей электроники, встроенные в дворники форсунки омывателя, функция защиты при опрокидывании, мультимедийная система Comand Online и светодиодные фары головного света.

Моторная гамма кабриолета Mercedes-Benz E-класса будет состоять из бензиновых и дизельных двигателей, но каких именно, автопроизводитель пока не уточнил. При этом уже известно, что все модификации будут комплектоваться девятидиапазонной автоматической коробкой передач, а некоторые варианты еще и системой постоянного полного привода.