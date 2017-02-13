Компания Mercedes-Benz представила первый внедорожник, выпускаемый под брендом Maybach - G 650 Landaulet. Модель получила задние кресла от седана S-класса.

Задние кресла Mercedes-Maybach G 650 Landaulet также оснащены электроприводом и массажем, в том числе с эффектом горячих камней. Между сиденья располагается консоль для управления климатической установкой, подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, а также клавиши для поднятия перегородки между задней и передней частями салона и управления складным верхом.

Помимо этого, задние пассажиры внедорожника Maybach получили отдельные экраны мультимедийной системы, которые встроены в перегородку между двумя частями салона.

В основу новинки лег внедорожник Mercedes-Benz G 500 4×4. Это значит, что модель оснащена портальными мостами и блокировками всех дифференциалов. Дорожный просвет Mercedes-Maybach G 650 Landaulet составляет 450 миллиметров, а его колесная база равна 3428 миллиметрам - на 578 миллиметров больше по сравнению со стандартной версией G-класса.





В движение внедорожник Maybach приводится при помощи битурбированного двигателя V12 от Mercedes-AMG. Отдача агрегата составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.





Первый публичный показ Mercedes-Maybach G 650 Landaulet состоится в марте на автосалоне в Женеве. Всего будет сделано 99 экземпляров модели. Продажи внедорожника, сборка которого будет налажена на предприятии Magna Steyr в Австрии, начнутся осенью.