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Топливно-энергетический комплекс
Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
11:54 12.01.2017 |
Mercedes-AMG GT C (слева) и Mercedes-AMG GT S (справа)
Компания Mercedes-Benz привезла на Детройтский автосалон обновленное купе AMG GT. Модель стала мощнее, получила активную аэродинамику и новую модификацию - GT C, которое оснастили полноуправляемым шасси (до этого оно было только у трековой версии R).
Базовый вариант AMG GT отныне комплектуется 476-сильным (630 Нм) битурбо V8 объемом четыре литра. Это на 13 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента больше, чем у предшественника. Таким образом, это купе сравнялось по мощности с представленным осенью 2016 года родстером AMG GT.
В версии S двигатель двухдверки развивает 522 лошадиные силы и 670 Нм (плюс 12 сил и 20 Нм). Время разгона с места до 100 километров в час у обычной и «горячей» двухдверок не изменилось - 4,0 и 3,8 секунды соответственно. Максимальная скорость по-прежнему составляет 304 и 310 километров в час.
Все модификации AMG GT отныне оснащаются системой Airpanel - активными заслонками в переднем бампере, которые автоматически открываются или закрываются примерно за секунду в зависимости от условий движения. На малых скоростях и при отсутствии необходимости повышенного охлаждения мотора они закрыты, что уменьшает аэродинамическое сопротивление. В «боевых» режимах заслонки открываются.
Кроме того, стилистически купе AMG GT теперь повторяет родстер. Речь о новой решетке радиатора в духе гоночного Mercedes-AMG GT3 и другом обвесе.
«Заряженная» версия купе AMG GT C по оснащению идентична представленному ранее родстеру в одноименной модификации. Расположившаяся в линейке между GT S и хардкорным 585-сильным GT R новинка получила 557-сильный битурбо V8 с 680 Нм крутящего момента. Первую «сотню» такая двухдверка набирает за 3,7 секунды и разгоняется до 317 километров в час.
Вместе с тем AMG GT C отличается не только полноуправляемого шасси, но и спортивной адаптивной подвеской AMG Ride Control и дифференциалом повышенного трения с электронным управлением. Продажи такого купе начнутся со стилизованной спецсерии Edition 50, посвященной 50-летию бренда AMG.
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