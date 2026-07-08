Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters повідомляє про переговори США з Європою щодо виробництва ракет для ППО

Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, передає "Європейська правда".

Країни підпишуть заяву про наміри спільного виробництва на форумі оборонної промисловості НАТО в кулуарах саміту в Анкарі пізніше у вівторок, повідомило анонімне джерело.

Як ракети PAC-3 для комплексів Patriot, так і ракети AIM-120C-8, що запускаються системами NASAMS, а також винищувачами F-16, мають великий попит в Україні для протидії російським атакам.

Якщо обидва проєкти будуть реалізовані, вони можуть звільнити потужності компаній Raytheon та Lockheed Martin у Сполучених Штатах і дозволять американським оборонним гігантам наростити виробництво вдома.

В середині червня президент США Дональд Трамп застосував Закон про оборонне виробництво, щоб усунути обмеження у постачанні зброї та ⁠розробці боєприпасів і ланцюгів постачання. Цей крок став наслідком зростання занепокоєності у Вашингтоні щодо спроможності американських виробників зброї задовольнити попит, ⁠оскільки ⁠як війна з Іраном, так і ⁠війна в Україні вичерпали запаси зброї США.

Трамп також заохочував спільне виробництво американської зброї з Європою.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,5098
  0,0540
 0,12
EUR
 1
 50,8836
  0,0140
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3450  0,02 0,04 44,7975  0,06 0,14
EUR 50,7218  0,04 0,08 51,3286  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3800  0,15 0,34 44,4200  0,16 0,36
EUR 50,7707  0,05 0,09 50,7987  0,06 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес