Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Португальський держбанк почав закриття рахунків росіян на тлі санкцій ЄС

Найбільший державний банк Португалії Caixa Geral de Depositos почав повідомляти клієнтів із російським громадянством про закриття рахунків з 14 серпня 2026 року.

Про це повідомляє Медиазона, передає Укрінформ.

За даними видання, повідомлення банку здебільшого отримали росіяни без чинної посвідки на проживання в Португалії або ті, хто не оновив відомості про свій статус у банку.

При цьому про отримання подібних попереджень повідомляли і деякі власники португальського дозволу на проживання, а також росіяни, які працюють у країнах Євросоюзу.

Згідно з текстом повідомлень, отримати гроші, що залишилися на рахунках, можна буде у відділеннях банку.

Зазначається, що навесні 2026 року частина клієнтів Caixa Geral de Depositos отримала запити на оновлення особистих даних та підтвердження джерел доходу.

Експерти пов'язують закриття рахунків із посиленням політики європейських фінансових інституцій щодо клієнтів із російським громадянством. За їхніми словами, банки країн ЄС останніми роками посилили перевірки у рамках процедур протидії відмиванню коштів та дотримання санкційного режиму.

Додаткову увагу фінансові організації приділяють переказам через банки країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), включаючи Вірменію, Казахстан та Киргизстан.

У жовтні 2025 року Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій, який запровадив додаткові обмеження щодо надання платіжних послуг громадянам Росії, які не мають права на проживання у країнах ЄС, зокрема, щодо випуску та перевипуску банківських карток.

За оцінками експертів, Caixa Geral de Depositos тривалий час залишався одним із найдоступніших банків для росіян у Португалії, включаючи учасників програм отримання «золотих віз». Тому закриття рахунків в цьому банку може торкнутися значної кількості росіян.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7828
  0,0349
 0,08
EUR
 1
 51,9413
  0,0965
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5856  0,00 0,01 45,0504  0,03 0,07
EUR 51,7060  0,01 0,02 52,3256  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8500  0,03 0,07 44,8800  0,03 0,07
EUR 51,9990  0,07 0,13 52,0204  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес