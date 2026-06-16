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Португальський держбанк почав закриття рахунків росіян на тлі санкцій ЄС
11:11 16.06.2026 |
Найбільший державний банк Португалії Caixa Geral de Depositos почав повідомляти клієнтів із російським громадянством про закриття рахунків з 14 серпня 2026 року.
Про це повідомляє Медиазона, передає Укрінформ.
За даними видання, повідомлення банку здебільшого отримали росіяни без чинної посвідки на проживання в Португалії або ті, хто не оновив відомості про свій статус у банку.
При цьому про отримання подібних попереджень повідомляли і деякі власники португальського дозволу на проживання, а також росіяни, які працюють у країнах Євросоюзу.
Згідно з текстом повідомлень, отримати гроші, що залишилися на рахунках, можна буде у відділеннях банку.
Зазначається, що навесні 2026 року частина клієнтів Caixa Geral de Depositos отримала запити на оновлення особистих даних та підтвердження джерел доходу.
Експерти пов'язують закриття рахунків із посиленням політики європейських фінансових інституцій щодо клієнтів із російським громадянством. За їхніми словами, банки країн ЄС останніми роками посилили перевірки у рамках процедур протидії відмиванню коштів та дотримання санкційного режиму.
Додаткову увагу фінансові організації приділяють переказам через банки країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), включаючи Вірменію, Казахстан та Киргизстан.
У жовтні 2025 року Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій, який запровадив додаткові обмеження щодо надання платіжних послуг громадянам Росії, які не мають права на проживання у країнах ЄС, зокрема, щодо випуску та перевипуску банківських карток.
За оцінками експертів, Caixa Geral de Depositos тривалий час залишався одним із найдоступніших банків для росіян у Португалії, включаючи учасників програм отримання «золотих віз». Тому закриття рахунків в цьому банку може торкнутися значної кількості росіян.
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