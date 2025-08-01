ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі, - TJP

ХАМАС повідомив посередникам, що не вступатиме в переговори з Ізраїлем, доки гуманітарна ситуація у Секторі Газа не покращиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як пише видання, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, вже прибув на Близький Схід, оскільки переговори про припинення вогню та угоду щодо заручників між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут.

"Ізраїль і США сформували нову домовленість через непоступливість ХАМАС, визнаючи необхідність змінити переговорний формат. Необхідно перейти від рамок звільнення частини заручників до формату, який включатиме звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризацію Гази", - повідомило джерело The Jerusalem Post після зустрічі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зі Стівом Віткоффом.

Водночас, за даними ЗМІ, Ізраїль і США працюватимуть над збільшенням гуманітарної допомоги, продовжуючи військові операції в Газі. Зокрема, Віткофф та Нетаньягу, ймовірно, обговорювалися переговори про припинення вогню в Газі, повернення заручників із полону ХАМАС та Іран.