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Рубіо: Без згоди Ізраїлю позиція інших держав щодо визнання Палестини не має значення
10:36 01.08.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що без згоди Ізраїлю жодні зусилля інших країн не створять Палестинську державу.
Як передає Укрінформ, про це він заявив у четвер в ефірі Fox Radio.
«Це не має жодного значення, - сказав він коментуючи заяви лідерів кількох європейських держав про готовність визнати Палестину. - По-перше, жодна з цих країн не здатна створити Палестинську державу. Не може бути Палестинської держави без згоди Ізраїлю». За словами Рубіо, ці країни «навіть не можуть сказати, де вона буде і хто нею керуватиме».
Він підкреслив, що таке визнання за браку мирного врегулювання лише підштовхує ХАМАС до подальшої ескалації.
«Тепер уявіть, що ви - ХАМАС. Ви досі утримуєте 20 безвинних людей як заручників. Ви заховалися в тунелях і чуєте, як країни світу стають на ваш бік», - зауважив Рубіо, назвавши це «винагородою за теракти».
Він також розкритикував заяву Великої Британії, яка пов'язала можливе визнання Палестини з вимогою щодо припинення вогню. Держсекретар зазначив, що на припинення вогню не погоджується ХАМАС, при цьому «всі ці країни визнають Палестину».
Рубіо назвав таку політику внутрішньополітично вмотивованою. «У деяких країнах великі електоральні групи чинять тиск на уряди незалежно від геополітичних наслідків», - пояснив він.
За його словами, Ізраїль пішов на серйозні поступки в переговорах, але ХАМАС відкинув угоду «того самого дня, коли про визнання Палестини оголосив (президент Франції Еммануель) Макрон».
«ХАМАС бачить, що виграє у війні наративів. Їм немає сенсу домовлятися. Вони не дбають, скільки людей гине в Газі», - зауважив Рубіо.
Також він розкритикував міжнародні ЗМІ, зокрема BBC за висвітлення цього питання. «95% їхнього контенту - про те, наскільки «поганий» Ізраїль, - сказав держсекретар. - Про заручників майже ніхто не згадує».
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