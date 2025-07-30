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Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не погодиться на мир
23:57 29.07.2025 |
На сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні Великобританія визнає Палестинську державу, якщо до того часу Ізраїль не забезпечить покращення гуманітарної ситуації в Секторі Гази та не зобов'яжеться дотримуватися "довгострокового сталого миру".
Про це йдеться у заяві британського уряду, оприлюдненій у вівторок, 29 липня.
Серед кроків, які Даунінґ-стріт очікує від Ізраїлю: дозвіл ООН негайно відновити постачання гуманітарної допомоги в Газу для подолання голоду; домовленості про припинення вогню; зобов'язання відмови від анексії територій на Західному березі річки Йордан.
Лондон: ХАМАС має звільнити заручників і скласти зброю
Водночас на Даунінґ-стріт наголосили: палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС є терористичною організацією, відповідальною за злочини, вчинені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
"Вони ніколи не повинні бути винагороджені (...) ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників, погодитися на негайне припинення вогню, визнати, що вони не гратимуть жодної ролі в уряді Гази, та зобов'язатися роззброїтися", - підкреслюється в заяві.
"Перед Генасамблеєю ООН ми проведемо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки. Жодна зі сторін не матиме права вето на визнання через свої дії або бездіяльність", - наголосили в уряді Великобританії.
Британія, Франція і ФРН скидатимуть гумдопомогу для Гази з літаків
В уряді Британії також повідомили, що невідкладно вживатимуть додаткових заходів для полегшення гуманітарної ситуації у Секторі Гази, "включаючи скидання гуманітарних вантажів з повітря разом з Йорданією та доставку поранених дітей з Гази до британських лікарень".
Крім того, британський уряд повідомив, що разом з ключовими союзниками готує план для довгострокових політичних переговорів і рішення про створення двох держав.
Про намір скидати з літаків гуманітарні вантажі у Секторі Гази у вівторок повідомили також в уряді Франції. За словами міністра закордонних справ країни Жана-Ноеля Барро, починаючи з п'ятниці, 1 серпня, таким чином в регіон відправлять 40 тонн вантажів, пише AFP.
Напередодні про аналогічні плани заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).
Ізраїль: Рішення Британії шкодить мирним зусиллям
Коментуючи позицію офіційного Лондона, в міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що вона є "винагородою для ХАМАСу та шкодить зусиллям щодо досягнення припинення вогню в Газі та створення рамок для звільнення заручників".
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