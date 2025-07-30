Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не погодиться на мир

 

На сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні Великобританія визнає Палестинську державу, якщо до того часу Ізраїль не забезпечить покращення гуманітарної ситуації в Секторі Гази та не зобов'яжеться дотримуватися "довгострокового сталого миру".

Про це йдеться у заяві британського уряду, оприлюдненій у вівторок, 29 липня.

Серед кроків, які Даунінґ-стріт очікує від Ізраїлю: дозвіл ООН негайно відновити постачання гуманітарної допомоги в Газу для подолання голоду; домовленості про припинення вогню; зобов'язання відмови від анексії територій на Західному березі річки Йордан.

Лондон: ХАМАС має звільнити заручників і скласти зброю

Водночас на Даунінґ-стріт наголосили: палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС є терористичною організацією, відповідальною за злочини, вчинені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Вони ніколи не повинні бути винагороджені (...) ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників, погодитися на негайне припинення вогню, визнати, що вони не гратимуть жодної ролі в уряді Гази, та зобов'язатися роззброїтися", - підкреслюється в заяві.

"Перед Генасамблеєю ООН ми проведемо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки. Жодна зі сторін не матиме права вето на визнання через свої дії або бездіяльність", - наголосили в уряді Великобританії.

Британія, Франція і ФРН скидатимуть гумдопомогу для Гази з літаків

В уряді Британії також повідомили, що невідкладно вживатимуть додаткових заходів для полегшення гуманітарної ситуації у Секторі Гази, "включаючи скидання гуманітарних вантажів з повітря разом з Йорданією та доставку поранених дітей з Гази до британських лікарень".

Крім того, британський уряд повідомив, що разом з ключовими союзниками готує план для довгострокових політичних переговорів і рішення про створення двох держав.

Про намір скидати з літаків гуманітарні вантажі у Секторі Гази у вівторок повідомили також в уряді Франції. За словами міністра закордонних справ країни Жана-Ноеля Барро, починаючи з п'ятниці, 1 серпня, таким чином в регіон відправлять 40 тонн вантажів, пише AFP.

Напередодні про аналогічні плани заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Ізраїль: Рішення Британії шкодить мирним зусиллям

Коментуючи позицію офіційного Лондона, в міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили, що вона є "винагородою для ХАМАСу та шкодить зусиллям щодо досягнення припинення вогню в Газі та створення рамок для звільнення заручників".

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7886
  0,0111
 0,03
EUR
 1
 48,2240
  0,4727
 0,97

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес