Потрібна Палестина: Саудівська Аравія назвала умову нормалізації відносин з Ізраїлем

Саудівська Аравія може нормалізувати свої відносини з Ізраїлем, але тільки після створення палестинської держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Для Королівства Саудівська Аравія нормалізація відносин з Ізраїлем може відбутися тільки через створення палестинської держави", - сказав Фархан.

Він додав, що ця позиція залишається незмінною і ґрунтується на твердому переконанні, що "тільки через створення палестинської держави і тільки через реалізацію законних прав палестинського народу ми зможемо домогтися стійкого миру і реальної інтеграції в регіоні".

Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп наполягає на приєднанні Саудівської Аравії до Авраамських угод.

Йдеться про серію угод про нормалізацію відносин між арабськими державами та Ізраїлем, досягнутих за посередництва першої адміністрації Трампа.

Зі свого боку Саудівська Аравія неодноразово підтверджувала вимогу спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана про те, що в рамках будь-якої угоди про нормалізацію відносин знайдено створення незалежної палестинської держави.

Як пояснює видання, нинішня гуманітарна криза в секторі Гази є каменем спотикання для досягнення такої угоди, оскільки голод стрясає зруйнований палестинський анклав.

"Немає жодного сенсу вести розмову про нормалізацію, коли в Газі постійно гинуть люди, страждають і відбуваються руйнування", - заявив Бін Фархан.

Тиск на Ізраїль і заяви Трампа щодо Гази

Bloomberg відзначило факт, що міжнародне співтовариство чинить дедалі більший тиск на західні уряди, щоб ті спонукали прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу активізувати зусилля з розв'язання кризи.

Тим часом Трамп, 28 липня, на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером заявив, що США працюватимуть над новими зусиллями з надання продовольчої допомоги в сектор Гази, щоб боротися з голодом.

Він уточнив, що робота буде спільна з іншими урядами та організаціями, включно з Британією та ЄС.

Визнання Палестини

Трамп, який раніше цього року запропонував, щоб США взяли під контроль Газу, заявив, що він "не збирається займати будь-яку позицію" з питання палестинської державності, але не заперечує, якщо це зробить Стармер.

Водночас прем'єр Британії заявив, що питання полягає не в тому, чи визнає Велика Британія Палестину як державу, а в тому, "коли", але це має стати кроком на шляху до миру.