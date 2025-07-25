Німеччина не планує визнавати Палестинську державу в найближчому майбутньому

Німеччина в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив у п'ятницю представник уряду Німеччини, якого цитує Reuters.

Речник відзначив, що безпека Ізраїлю має першочергове значення для уряду Німеччини.

"Тому уряд Німеччини не планує визнавати Палестинську державу в найближчому майбутньому", - додав він.

Визнання Палестинської держави стане лише одним з останніх кроків на шляху до врегулювання за принципом двох держав, зазначив речник.

Напередодні Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.

Британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.