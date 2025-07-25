CША та Ізраїль відреагували на намір Франції визнати Палестинську державу

Секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати рішуче відкидають намір президента Франції Емманюеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.

«Сполучені Штати рішуче відкидають план Макрона визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді «Хамасу» та шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня», - написав він у соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він «рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу поруч із Тель-Авівом після різанини 7 жовтня».

У заяві, опублікованій його офісом, Нетаньягу зазначив, що «такий крок винагороджує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою».

«Палестинська держава в цих умовах була б стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним. Давайте будемо відвертими: палестинці не прагнуть держави поруч із Ізраїлем; вони прагнуть держави замість Ізраїлю», - йдеться у заяві Нетаньягу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. Це рішення, на думку Макрона, допоможе мирному врегулюванню близькосхідного конфлікту.

Франція таким чином стане першою великою західною державою, яка визнала не просто право палестинців на державність, а й Палестинську державу де-юре.

Незалежність Держави Палестину зараз визнають близько 150 із 193 держав- членів ООН. Відмовляються її зараз визнати зокрема США та Ізраїль. Відповідно до резолюцій ООН, територія держави має складатися із Західного берега Йордану, сектору Гази та Східного Єрусалиму, проте Ізраїль не згоден із подібними кордонами.

Бойовики угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року вторглися на територію Ізраїлю, вбивши близько 1200 людей і захопивши в заручники понад 250. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Секторі Гази, заявивши як мету звільнення заручників і ліквідацію «Хамасу». Жертвами ізраїльських атак у секторі, за даними підконтрольного «Хамасу» МОЗ Гази, стали понад 50 тисяч людей. Незалежного підтвердження ці дані не мають, так само ця статистика не має розподілу на озброєних і цивільних осіб.

У червні голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас публічно засудив напад бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року. Раніше він закликав «Хамас» звільнити заручників, проте від прямого засудження нападу 7 жовтня утримувався.

Керівництво Палестинської національної адміністрації ще багато років тому відмовилося від підтримки тероризму як інструменту боротьби за створення арабської держави в Палестині, але адміністрація нечасто засуджує дії терористичних угруповань.