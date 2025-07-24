США переривають переговори з ХАМАС про припинення вогню в Газі

Американська делегація вирішила поїхати з Катару, де відбувались переговори з представниками угруповання ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази, після їхньої відповіді на останню пропозицію про перемирʼя.

Про це повідомив офіс спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, пише "Європейська правда".

За словами Віткоффа, остання відповідь ХАМАС "чітко демонструє відсутність бажання досягти припинення вогню в Газі", тому американська делегація повертається з Дохи додому для консультацій.

"Ми тепер розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому та спробуємо створити більш стабільні умови для населення Гази", - додав спецпредставник президента США.

У межах переговорів у Катарі ХАМАС дав відповідь на останні пропозиції США щодо припинення вогню в секторі Гази.

Джерела американських ЗМІ перед тим назвали їх "позитивними" та навіть висловили сподівання, що угода про перемирʼя може бути досягнута до кінця доби.

Нагадаємо, ще у травні Ізраїль підтримав пропозицію США про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників, але відтоді переговори не принесли результату.

В останні дні європейські держави все більше критикують Ізраїль, який звинувачують в обстрілі цивільного населення Гази та блокування гуманітарної допомоги.