Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США переривають переговори з ХАМАС про припинення вогню в Газі

 

Американська делегація вирішила поїхати з Катару, де відбувались переговори з представниками угруповання ХАМАС про припинення вогню в секторі Гази, після їхньої відповіді на останню пропозицію про перемирʼя.

Про це повідомив офіс спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, пише "Європейська правда".

За словами Віткоффа, остання відповідь ХАМАС "чітко демонструє відсутність бажання досягти припинення вогню в Газі", тому американська делегація повертається з Дохи додому для консультацій.

"Ми тепер розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому та спробуємо створити більш стабільні умови для населення Гази", - додав спецпредставник президента США.

У межах переговорів у Катарі ХАМАС дав відповідь на останні пропозиції США щодо припинення вогню в секторі Гази.

Джерела американських ЗМІ перед тим назвали їх "позитивними" та навіть висловили сподівання, що угода про перемирʼя може бути досягнута до кінця доби.

Нагадаємо, ще у травні Ізраїль підтримав пропозицію США про оголошення 60-денного перемирʼя в секторі Гази та звільнення захоплених терористами ХАМАС заручників, але відтоді переговори не принесли результату.

В останні дні європейські держави все більше критикують Ізраїль, який звинувачують в обстрілі цивільного населення Гази та блокування гуманітарної допомоги.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7738
  0,0087
 0,02
EUR
 1
 49,1009
  0,1188
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3930  0,01 0,03 41,9380  0,01 0,03
EUR 48,7267  0,16 0,32 49,4427  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,06 0,14 41,8200  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес