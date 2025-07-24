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АНАЛІТИКА

Штати вважають, що ХАМАС має покинути Газу, і відкидають звинувачення на адресу Ізраїлю в геноциді

 

Сполучені Штати закликали Радбез ООН тиснути на ХАМАС, аби угрупування припинило бойові дії, звільнило заручників і залишило Газу.

Про це заявила в середу виконувачка обов'язків постпреда США при ООН Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки, передає власкор Укрінформу у Нью-Йорку.

«Майбутнє жителів Гази - без ХАМАСу. Радбез має тиснути на угруповання, аби воно прийняло мирну угоду, яку Ізраїль уже підтримав, звільнило 50 заручників і назавжди пішло з Гази», - зазначила Ші.

При цьому вона спростувала звинувачення на адресу Ізраїлю в геноциді палестинців.

«Ці звинувачення в геноциді - політично вмотивовані й абсолютно брехливі. Це частина цинічної кампанії ХАМАСу, який намагається символічно надолужити те, що втратив на полі бою, - наголосила Ші, додавши, що Америка повністю підтримує право Ізраїлю на самозахист.

Щодо гуманітарної ситуації в Газі, вона зазначила, що Вашингтон хоче, аби палестинці не голодували, однак допомога має надходити так, аби від неї не вигравали терористи.

«ХАМАС використовує цивільних як живий щит - це огидне порушення міжнародного права», - зауважила Ші.

Ші також згадала про низку інцидентів із загибеллю палестинців, спричинені ізраїльськими обстрілами.

«Ми закликаємо Ізраїль провести ретельні розслідування та гарантувати безпеку цивільного населення...» - сказала вона.

Торкнувшись теми Ірану, дипломатка нагадала, що 21 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах, аби «припинити загрозу з боку головного державного спонсора терору».

«Іран стоїть перед вибором: або таємно відновлювати збагачення урану, або піти шляхом переговорів і припинити ядерні амбіції. Лише другий шлях дасть шанс на мир і майбутнє для самого Ірану», - наголосила вона.

Ші закликала Радбез «діяти єдиним фронтом, аби Іран ніколи не здобув ядерної зброї».
 

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