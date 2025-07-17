Ізраїль пішов на поступки заради перемир'я з ХАМАС: The Times of Israel розкрило деталі

Мирна угода щодо Сектора Газа може бути досягнута вже найближчими днями, оскільки Ізраїль припинив наполягати на збереженні контролю над кількома районами анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами ізраїльського чиновника, угода між Ізраїлем і ХАМАС "швидше ймовірна, ніж ні".

Ще два джерела, які брали участь у посередницьких зусиллях, сказали, що вікно для досягнення угоди найближчими днями відкрилося після того, як Ізраїль погодився значно скоротити свою військову присутність в анклаві на час обговорюваного 60-денного перемир'я.

"Я вважаю, що угода досяжна. Це непросто. Переговори з ХАМАС - справа непроста, і я не можу назвати точні терміни, але це цілком досяжно", - сказав ізраїльський чиновник.

Його коментарі прозвучали з деяким оптимізмом. Зі свого боку президент США Дональд Трамп мав прийняти в середу прем'єр-міністра Катару, де ведуться переговори, а також провести з ним вечерю, щоб просунутися до угоди.

За кілька годин до вечері Трамп заявив у Білому домі: "У нас хороші новини щодо Гази", водночас він не став вдаватися в подробиці.

Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф, який теж був присутній на заході в Білому домі, повідомив журналістам, що переговори в Досі йдуть успішно.

Тим часом два джерела повідомили виданню, що Ізраїль погодився відмовитися від своїх більш максималістських вимог щодо масштабів часткового виведення військ із Гази.

Вони кажуть, що саме завдяки тиску Віткоффа нові карти, які представив Ізраїль, більше не показують присутність ЦАХАЛу в "коридорі" Мораг, що розділяє міста Рафах і Хан-Юніс на півдні анклаву.

Також Ізраїль погодився скоротити масштаби своєї присутності в Рафасі, де, за заявою країни, вона має намір створити суперечливе "гуманітарне місто", куди буде переселено населення Гази. Причому там очікувалася перевірка під час в'їзду і заборона виїжджати.

Арабський дипломат заявив, що оновлена пропозиція Ізраїлю про виведення військ із Гази, найімовірніше, ускладнить реалізацію ізраїльського плану "гуманітарного міста".

За словами джерела, яке брало участь у переговорах, наразі посередники зустрічаються з представниками ХАМАС у досі для огляду останніх ізраїльських карт.

Як повідомляється, вони загалом відповідають попередній вимозі ХАМАС про відведення ЦАХАЛу на позиції, які він займав до того, як 2 березня почав руйнуватися попередній режим припинення вогню.

Тим часом ХАМАС дав зрозуміти, що готовий піти на компроміс у питанні про вимогу Ізраїлю взяти на себе зобов'язання щодо постійного припинення вогню в обмін на особисті запевнення Трампа в тому, що перемир'я діятиме доти, доки сторони не досягнуть угоди.

Посередники вважають, що завдяки компромісу з боку ХАМАС із питання постійного припинення вогню і компромісу з боку Ізраїлю з питання масштабів виведення військ - найскладніші перешкоди на переговорах у Досі було подолано.

Однак арабський дипломат заявив, що сторонам ще належить досягти угод щодо механізмів розподілу гуманітарної допомоги, а також щодо кількості та особистостей палестинських в'язнів, яких буде звільнено протягом двомісячного перемир'я в обмін на 10 живих ізраїльських заручників і тіла 18 убитих. Наразі ХАМАС утримує 50 заручників, включно з тілами щонайменше 28 загиблих, загибель яких підтверджено Армією оборони Ізраїлю.

Інші думки і з чим стикається Ізраїль

Раніше в середу начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що переговори перебувають на "критичному етапі", і що якщо найближчим часом не буде досягнуто згоди про звільнення заручників, тоді військові посилять і розширять наступ на ХАМАС.

"Найближчими днями ми дізнаємося, є угода чи ні", - сказав він військам під час візиту до Гази.

При цьому Замір додав, що ЦАХАЛ "увійде в додаткові райони і продовжить операції, які ми проводили досі".

"(Ізраїль - ред.) не прив'язаний до війни. Сама війна - це не ідеологія, а інструмент. Можливі спроби, можливо, навіть серйозні, з боку різних сторін, домогтися (дипломатичного рішення - ред). Ми ще не досягли мети, це трохи передчасно, але такі спроби можуть бути зроблені", - продовжив ізраїльський чиновник.

Він також сказав, що Ізраїль, як і раніше, прихильний до припинення контролю ХАМАС над Газою і звільнення заручників, які залишилися.

Водночас додав, що в кабінеті безпеки Ізраїлю зберігаються розбіжності щодо поступок, на які слід піти на переговорах у Досі.

"Деякі члени кабінету міністрів заявили, що не слід відступати з території, яку ми захопили під час операції "Колісниці Гідеона". Я сказав їм: "Тоді скажіть, що ви не хочете угоди", - повідомив чиновник.

Тиск на Ізраїль

Зазначимо, що на Ізраїль останнім часом дедалі більше наростає тиск, щоб у Секторі Газа припинили стріляти.

Зокрема, тиждень тому глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що якщо найближчим часом в анклаві не буде досягнуто припинення вогню, тоді країна вживе подальших заходів проти Ізраїлю.

Крім того, видання Euractiv писало, що ЄС планує представити країнам-членам блоку варіанти санкції проти Ізраїлю. Ці обмеження мають намір ввести через порушення прав людини в Секторі Газа.