Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ХАМАС погодився звільнити 10 ізраїльських заручників

 

ХАМАС заявив про згоду звільнити десятьох ізраїльських полонених у рамках зусиль, спрямованих на припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Укрінформ.

Водночас бойовики заявили, що переговори про перемир'я, які ведуть ключові посередники Катар і США, є "важкими" через "непоступливість" Ізраїлю. ХАМАС зазначив, що перемовини мають кілька проблемних моментів, серед яких - питання постачання необхідної гуманітарної допомоги, виведення ізраїльських військ з Гази і "надання реальних гарантій постійного припинення вогню".

Офіційний представник ХАМАСу Тахер аль-Нуну заявив, що угруповання погодилося на останню пропозицію перемир'я і "запропонувало необхідну гнучкість, щоб захистити народ і дозволити вільний в'їзд і постачання допомоги для нашого народу, поки ми не досягнемо повного завершення війни". Він додав, що райони, куди мають відійти ізраїльські війська в рамках першого етапу припинення вогню, повинні бути визначені таким чином, щоб не вплинути на життя палестинців і "відкрити шлях до другого етапу переговорів".

Президент США Дональд Трамп, який цього тижня двічі зустрічався в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що існує "дуже хороший шанс" на припинення вогню в Газі.

"Я думаю, що у нас є шанс цього або наступного тижня. Точно сказати не можу. Немає нічого певного щодо війни, Гази і всіх інших місць, з якими ми так часто маємо справу. Але є дуже великі шанси, що ми досягнемо домовленості, якоїсь угоди цього тижня, а якщо ні - то, можливо, наступного тижня", - сказав він журналістам.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7745
  0,0717
 0,17
EUR
 1
 48,8427
  0,2136
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3946  0,04 0,09 41,9631  0,00 0,00
EUR 48,7577  0,07 0,14 49,4127  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7900  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес