ХАМАС погодився звільнити 10 ізраїльських заручників

ХАМАС заявив про згоду звільнити десятьох ізраїльських полонених у рамках зусиль, спрямованих на припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Укрінформ.

Водночас бойовики заявили, що переговори про перемир'я, які ведуть ключові посередники Катар і США, є "важкими" через "непоступливість" Ізраїлю. ХАМАС зазначив, що перемовини мають кілька проблемних моментів, серед яких - питання постачання необхідної гуманітарної допомоги, виведення ізраїльських військ з Гази і "надання реальних гарантій постійного припинення вогню".

Офіційний представник ХАМАСу Тахер аль-Нуну заявив, що угруповання погодилося на останню пропозицію перемир'я і "запропонувало необхідну гнучкість, щоб захистити народ і дозволити вільний в'їзд і постачання допомоги для нашого народу, поки ми не досягнемо повного завершення війни". Він додав, що райони, куди мають відійти ізраїльські війська в рамках першого етапу припинення вогню, повинні бути визначені таким чином, щоб не вплинути на життя палестинців і "відкрити шлях до другого етапу переговорів".

Президент США Дональд Трамп, який цього тижня двічі зустрічався в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що існує "дуже хороший шанс" на припинення вогню в Газі.

"Я думаю, що у нас є шанс цього або наступного тижня. Точно сказати не можу. Немає нічого певного щодо війни, Гази і всіх інших місць, з якими ми так часто маємо справу. Але є дуже великі шанси, що ми досягнемо домовленості, якоїсь угоди цього тижня, а якщо ні - то, можливо, наступного тижня", - сказав він журналістам.