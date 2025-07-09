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АНАЛІТИКА

Ізраїль планує створити в Газі «гуманітарне місто» для палестинців

 

Міністр оборони Ізраїлю доручив військовим опрацювати план створення «гуманітарного міста» на руїнах Рафаха, куди мають переселити всіх палестинців із сектора Гази.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

За словами Ісраеля Каца, у новій зоні планується розмістити приблизно 600 тисяч жителів Палестини, які були змушені евакуюватися до узбережжя в районі Аль-Мавасі.

Міністр наголосив, що палестинців перевірятимуть на причетність до ХАМАСу, і їм не дозволятиметься залишати визначену зону. Згодом туди мають бути переміщені всі більш як 2 млн жителів Гази.

Після того, поінформував Кац, Ізраїль реалізує план, запропонований президентом США Трампом, що передбачає можливість еміграції палестинців з Гази до інших країн.

Згідно з планом, поселенням переміщених осіб опікуватимуться міжнародні організації, а ЦАХАЛ займатиметься безпекою зони «на відстані», пояснив глава Міноборони Ізраїлю.
 

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