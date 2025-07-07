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Лідер «Хезболли» публічно відкинув вимогу Ізраїлю роззброїтись
09:34 07.07.2025 |
У ліванській політиці назріває новий конфлікт: один із впливових лідерів зробив гучну заяву, від якої залежатиме подальша напруженість у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання TRTGlobal.
Лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив про відмову роззброюватися попри тиск Ізраїлю та США. Ця заява пролунала напередодні візиту до Лівану посланця США Томаса Баррака, який у понеділок, 7 липня, має зустрітися з представниками ліванської влади.
Так, під час звернення до тисяч прихильників у південному передмісті Бейрута - одному з головних оплотів організації, Касем наголосив, що "Хезболла" не має наміру капітулювати чи відмовлятися від своєї зброї.
Касем підкреслив, що погрози Ізраїлю не зломлять волю угруповання. Він заявив, що навіть під тиском "Хезболла" залишатиметься непохитною у своїх намірах захищати свої інтереси.
"Ця (ізраїльська) загроза не змусить нас прийняти капітуляцію", - сказав Касем під час шиїтського мусульманського релігійного святкування Ашури.
Зазначимо, що питання роззброєння потужної шиїтської організації "Хезболла" є предметом гострих суперечок як усередині країни, так і на міжнародній арені.
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