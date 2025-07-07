Ізраїль відкидає вимоги ХАМАСу стосовно угоди

Ізраїль відкидає як "неприйнятні" вимоги радикальної ісламістської палестинської організації ХАМАС (вважається терористичною у США, ЄС, Німеччині й більшості країн Заходу. - Ред.) про зміну проєкту угоди про режим припинення вогню в Секторі Гази, однак готовий взяти участь у непрямих перемовинах у Катарі. Як оголосив увечері в суботу, 5 липня, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ізраїльська делегація прямує до Катару, де 6 липня відбудуться нові переговори про перемир'я в Секторі Гази й звільнення ізраїльських заручників, яких ХАМАС утримує з жовтня 2023 року в полоні.

На 7 липня запланований черговий візит Нетаньяху до Вашингтону, передає AFP і уточнює, що підтримана урядом Сполучених Штатів пропозиція про перемир'я, ймовірно, буде одним із питань, які він обговорить із президентом США Дональдом Трампом.

ХАМАС готовий до перемовин щодо припинення вогню

4 липня представники ХАМАСу заявили, що готові до переговорів стосовно пропозиції про перемир'я в Секторі Гази. Ми "готові негайно і серйозно" взяти участь у раунді переговорів щодо механізму реалізації умов пропозиції про перемир'я, висунутої посередниками, йшлося у заяві ХАМАСу.

Союзне ХАМАСу терористичне угруповання "Ісламський джихад" також заявило, що підтримує проведення переговорів про перемир'я, але зажадало гарантій, що Ізраїль не відновить військові дії після звільнення заручників, які досі утримувалися у Секторі Гази.

Трамп прокоментував заяву ХАМАСу словами: "Це добре" і зазначив, що відповідна угода може бути досягнута вже наступного тижня. За словами глави Білого дому, він налаштований дуже оптимістично, "хоча ситуація змінюється щодня".

Під час перемовин розглядатимуть пропозицію міжнародних посередників про нове 60-денне перемир'я, повідомила агенція AFP з посиланням на джерела в палестинській делегації. Відповідно до цієї пропозиції ХАМАС має звільнити половину ще живих ізраїльських заручників - 22 особи, які досі перебувають у полоні у Секторі Гази. У відповідь Ізраїль має випустити на волю кількох ув'язнених палестинців.

Саме відновлення непрямих переговорів, де Катар, Єгипет та США виступають посередниками, є важливим кроком до можливого припинення вогню у війні, що триває вже 21 місяць. Переговори відбудуться "на основі пропозиції Катару, яку прийняв Ізраїль", повідомляли в офісі Нетаньяху. Ця пропозиція передбачає початкове припинення вогню на 60 днів. Упродовж цього часу мають бути проведені переговори про постійне припинення війни. ХАМАС, за їхніми власними заявами, загалом погодився з пропозицією, але вбачає необхідність уточнення щодо трьох пунктів, пише агенція dpa.