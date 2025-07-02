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АНАЛІТИКА

Рух ХАМАС готовий до перемир'я з Ізраїлем у Газі, але не на умовах США

 

У русі ХАМАС заявили про готовність укласти угоду про припинення вогню в секторі Газа, але не прийняли пропозиції президента США Дональда Трампа про умови перемир'я, повідомляє в середу Associated Pres (AP).

"Рух готовий і серйозно налаштований щодо досягнення угоди. (...) ХАМАС готовий прийняти будь-яку ініціативу, яка точно призведе до остаточного припинення бойових дій", - передає агентство слова представника руху Тагера ан-Нуну.

За інформацією AP, пропозиція Трампа щодо перемир'я охоплює часткове виведення ізраїльських військ із сектору Газа і збільшення обсягів гуманітарної допомоги. Неясно, скільки заручників має звільнити ХАМАС за умовами угоди, але попередні пропозиції передбачали звільнення близько 10 осіб.

Дипломатичне джерело в Єгипті повідомило AP про плани делегації ХАМАС зустрітися в середу з єгипетськими і катарськими представниками, щоб обговорити пропозицію про перемир'я.

Раніше Трамп стверджував, що Ізраїль погодив умови, запропоновані США, необхідні для припинення вогню в секторі Гази на 60 днів. Президент закликав ХАМАС прийняти пропозицію якнайшвидше і застеріг: інакше ситуація тільки погіршуватиметься.

В Ізраїлі поки що не прокоментували заяву Трампа.

Наступного понеділка Трамп має намір прийняти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі. За кілька днів до цього Рон Дермер, старший радник Нетаньягу, провів переговори з високопоставленими чиновниками США щодо сектору Газа, Ірану та інших питань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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