Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Секторі Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився встановити 60-денний режим припинення вогню в Секторі Гази.

Про це він написав на своїй сторінці у Truth Social.

За його словами, перед тим як країна погодилася на припинення вогню, представники президента США провели переговори з ізраїльською стороною.

Трамп також відзначив, що Катар та Єгипет також «дуже наполегливо працювали», аби допомогти встановити мир. Глава Білого дому додав, що згодом вони «нададуть цю остаточну пропозицію».

«Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане - стане тільки гірше. Дякую за вашу увагу до цього питання!» - резюмував президент США.

Нагадаємо, 17 травня Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у Секторі Гази, під назвою «Колісниці Гідеона». Заявленою метою кампанії було звільнення заручників і знищення ХАМАСу.

До цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що новий наступ спрямований на перемогу над ХАМАСом і що ізраїльські війська не будуть «входити, а потім виходити» з Гази. Згідно з планом, населення Гази «буде переміщено для його ж захисту» на південь від обложеного анклаву.

Після цього Ізраїль продовжує тримати Сектор Гази у блокаді та не пропускає жодної вантажівки з гуманітарною допомогою або комерційними товарами.