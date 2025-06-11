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Махмуд Аббас уперше публічно засудив напад «Хамасу» на Ізраїль
23:11 10.06.2025 |
Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас публічно засудив напад бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року. Як зазначає видання The Times of Israel, він уперше зробив це публічно.
«Те, що «Хамас» зробив 7 жовтня, вбивши і взявши в заручники мирних жителів, неприйнятно і заслуговує на засудження, і «Хамас» має негайно звільнити всіх заручників і полонених», - написав Аббас у листі президенту Франції Емманюелю Макрону та спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммаду бін Салману, які будуть співголовами найближчої конференції ООН, присвяченої майбутньому Палестини.
Раніше Аббас закликав «Хамас» звільнити заручників, проте від прямого засудження нападу 7 жовтня утримувався.
Керівництво Палестинської національної адміністрації ще багато років тому відмовилося від підтримки тероризму як інструменту боротьби за створення арабської держави в Палестині, але адміністрація нечасто засуджує дії терористичних угруповань.
Останніми місяцями Аббас неодноразово критикував «Хамас». The Times of Israel зазначає, що таким чином голова Палестинської національної адміністрації хоче отримати підтримку міжнародної спільноти та переконати її передати адміністрації управління Сектором Гази після закінчення війни.
Бойовики угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року вторглися на територію Ізраїлю, вбивши близько 1200 людей та захопивши в заручники понад 250. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Секторі Гази, заявивши як мету звільнення заручників та ліквідацію «Хамасу». Жертвами ізраїльських атак у секторі, за даними підконтрольного «Хамасу» МОЗ Гази стали понад 50 тисяч людей. Незалежного підтвердження ці дані не мають, так само ця статистика не має розподілу на озброєних і цивільних осіб.
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