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АНАЛІТИКА

Ізраїль підтримує опозиційні до ХАМАСу угруповання в Секторі Гази — Нетаньягу

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що Тель-Авів підтримує деякі угруповання в Секторі Гази, які виступають проти ХАМАСу.

Про це повідомляє CNN.

Нетаньягу опублікував відео, у якому розповів, що Ізраїль «активував клани» в Секторі Гази, які протистоять ХАМАСу. За його словами, це зробили «за порадою сил безпеки». Проте прем'єр не уточнив, про які саме групи йдеться.

За словами двох співрозмовників CNN, Нетаньягу дав дозвіл на поточну операцію без схвалення кабінету міністрів безпеки. Як зазнає американський телеканал, ультраправі партнери прем'єра по коаліції, ймовірно, наклали б вето на такий крок.

Колишній міністр оборони та суперник Нетаньягу Авігдор Ліберман, який першим розповів, що Ізраїль озброює угруповання в Секторі Гази, назвав це «повним божевіллям».

«Ніхто не може гарантувати, що ця зброя не буде спрямована проти Ізраїлю», - пояснив він.

Після заяви Лібермана канцелярія прем'єр-міністра опублікувала пояснення, фактично визнавши факт озброєння палестинських рухів у Секторі Гази.

«Ізраїль діє, щоб перемогти ХАМАС різними способами за рекомендацією керівників сил безпеки», - йдеться в заяві.

Водночас ХАМАС заявив, що ця інформація розкриває «сувору та незаперечну правду» про те, що ізраїльська армія «озброює злочинні угруповання з метою створення нестабільності та соціального хаосу».

У ХАМАСі вважають, що одна з груп, яка отримала зброю від Ізраїлю, - це ополчення на чолі з Ясіром Абу-Шабабом. Його угруповання контролює частину території у східному Рафаху. Однак сам Абу-Шабаб заперечує отримання зброї від Ізраїлю.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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