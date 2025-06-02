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АНАЛІТИКА

Віткофф: Відповідь ХАМАС на план США - абсолютно неприйнятна

 


Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС, проти якого у Секторі Гази воює Ізраїль, надало відповідь на план США щодо припинення вогню. Однак, як заявив увечері у суботу, 31 травня, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ця відповідь ХАМАСу на пропозицію Вашингтона "абсолютно неприйнятна та лише відкидає нас назад".

"ХАМАС має прийняти рамкову пропозицію, яку ми висунули, як основу для непрямих переговорів, які ми можемо розпочати негайно наступного тижня", - заявив Віткофф в дописі в Х.

За даними ЗМІ, ХАМАС наполягає на внесенні поправок до пропозиції США. Представник угруповання, який забажав зберегти анонімність, в коментарі АР заявив, що запропоновані поправки зосереджені на "гарантіях США, термінах звільнення заручників, наданні допомоги та виведенні ізраїльських військ".

В окремій заяві ХАМАСу йшлося, що угруповання готове звільнити 10 живих ізраїльських заручників та передати тіла 18 загиблих в обмін на палестинських в'язнів, що перебувають в ізраїльських в'язницях. Водночас ХАМАС повторив вимоги щодо припинення вогню та повного виведення ізраїльських військ з Сектора Гази - умови, які Ізраїль відхилив, вказує Reuters.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю тим часом заявили, що "ХАМАС продовжує наполягати на своїй відмові". Повторюючи відповідь Віткоффа на позицію угруповання, в офісі Біньяміна Нетаньяху заявили: "Це неприйнятно і відкидає процес назад", цитує The Times of Israel.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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